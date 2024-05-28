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РФ хоче збільшити кількість військ в Україні та біля її кордонів на 200-300 тисяч солдатів, - Умєров

Україна, Вівторок 28 травня 2024 17:56
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РФ хоче збільшити кількість військ в Україні та біля її кордонів на 200-300 тисяч солдатів, - Умєров Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія планує посилити своє угруповання військ в Україні та поблизу її кордонів сотнями тисяч нових солдатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами глави Міноборони, зараз Росія зосередила в Україні та біля її кордонів близько 500 тисяч своїх військових.

Але, як додав Умєров, це число Москва готується збільшити на 200-300 тисяч.

При цьому міністр оборони не розкрив виданню, скільки чоловіків планує мобілізувати Україна. Він лише розповів, що свої дані у ТЦК оновили до 1,2 мільйона людей.

Заклик у Росії

Нагадаємо, наприкінці березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Він має тривати до 15 липня.

Призову у Росії підлягають громадяни віком від 18 до 30 років.

Після цього президент України Володимир Зеленський розповів про те, що росіяни хочуть до 1 червня додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

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