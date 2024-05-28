РФ хоче збільшити кількість військ в Україні та біля її кордонів на 200-300 тисяч солдатів, - Умєров
Росія планує посилити своє угруповання військ в Україні та поблизу її кордонів сотнями тисяч нових солдатів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами глави Міноборони, зараз Росія зосередила в Україні та біля її кордонів близько 500 тисяч своїх військових.
Але, як додав Умєров, це число Москва готується збільшити на 200-300 тисяч.
При цьому міністр оборони не розкрив виданню, скільки чоловіків планує мобілізувати Україна. Він лише розповів, що свої дані у ТЦК оновили до 1,2 мільйона людей.
Заклик у Росії
Нагадаємо, наприкінці березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Він має тривати до 15 липня.
Призову у Росії підлягають громадяни віком від 18 до 30 років.
Після цього президент України Володимир Зеленський розповів про те, що росіяни хочуть до 1 червня додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.
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