Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України

Наразі мета російських військ - відкрити новий фронт на півночі України, щоб почати використовувати всю свою живу силу та вогневу міць проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю Reuters .

"Їхня (росіян - ред.) мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас", - сказав Умєров.

Він наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету - знищити українську націю.