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Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України

Вівторок 28 травня 2024 18:08
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Умєров: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі мета російських військ - відкрити новий фронт на півночі України, щоб почати використовувати всю свою живу силу та вогневу міць проти ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в інтерв'ю Reuters.

"Їхня (росіян - ред.) мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас", - сказав Умєров.

Він наголосив, що російські загарбники продовжують виконувати свою мету - знищити українську націю.

Ситуація на фронті 28 травня

З останніми даними Генштабу, найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Водночас у Харківській області російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами.

Також раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що росіяни можуть спробувати розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України.

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