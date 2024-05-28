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Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Вівторок 28 травня 2024 09:45
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Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року Фото: глава МЗС Бельгії Хаджа Лахбіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Вона зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну "до кінця року".

За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

За словами міністра, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.

F-16 для України

Минулого року Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. Передача літаків відбуватиметься поступово. За словами президента Володимира Зеленського, загалом Україні потрібно понад 100 літаків, щоб досягти паритету сил у повітрі.

Нещодавно перша група українських пілотів завершила навчання у Аризоні. Нині вони вирушають до Європи для продовження навчання.

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