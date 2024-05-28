Помер засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко, який є засновником та головою агентства "Інтерфакс-Україна", помер сьогодні, 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у виданні, Мартиненко помер у Києві. Більш детальних подробиць про його смерть журналісти не розкривають. Що відомо про Мартиненка Мартиненко народився у Харкові 1960 року. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету. 1987-1990 - молодший науковий співробітник кафедри планування народного господарства Харківського державного університету.

1990-1992 - редактор та кореспондент відділу газети "Орієнтир-Діп".

1992 - головний редактор агентства "Харків-Новини".

1992-1998 - президент агентства "Інтерфакс-Україна".

1998-2001 - прессекретар президента України.

2001-2002 - секретар Ради з питань інформаційної політики при президенті України.

2002-2003 - член Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

З 2003 - генеральний директор та кінцевий бенефіціар "Інтерфакс-Україна".