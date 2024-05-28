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Помер засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Київ, Вівторок 28 травня 2024 16:06
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Помер засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко Фото: Олександр Мартиненко, засновник "Інтерфакс-Україна" (скріншот відео)
Автор: Іван Носальський

Олександр Мартиненко, який є засновником та головою агентства "Інтерфакс-Україна", помер сьогодні, 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у виданні, Мартиненко помер у Києві.

Більш детальних подробиць про його смерть журналісти не розкривають.

Що відомо про Мартиненка

Мартиненко народився у Харкові 1960 року. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

  • 1987-1990 - молодший науковий співробітник кафедри планування народного господарства Харківського державного університету.
  • 1990-1992 - редактор та кореспондент відділу газети "Орієнтир-Діп".
  • 1992 - головний редактор агентства "Харків-Новини".
  • 1992-1998 - президент агентства "Інтерфакс-Україна".
  • 1998-2001 - прессекретар президента України.
  • 2001-2002 - секретар Ради з питань інформаційної політики при президенті України.
  • 2002-2003 - член Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
  • З 2003 - генеральний директор та кінцевий бенефіціар "Інтерфакс-Україна".

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