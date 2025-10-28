Анонс плану припинення вогню в Україні та бої в Покровську: новини за 27 жовтня

Зеленський: план припинення вогню підготують за 7-10 днів, але Путін навряд чи його прийме

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступного тижня Україна із союзниками працюватиме над планом припинення вогню між Україною та Росією.

За словами глави держави, він скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Росія стягнула найбільше сил до Покровська, у місті тривають бої, - Зеленський

Покровськ - головна мета для російських окупантів. Росія стягнула туди найбільше своїх солдатів, у місті відбуваються бойові дії, зазначив президент Володимир Зеленський.

Він звернув увагу, що кожен результат українських військових на цьому напрямку - результат для всієї України та захисту держави.

Трамп про "Буревісник" Путіна: він має закінчити війну в Україні, а не випробовувати ракети

Президент США Дональд Трамп розкритикував повідомлення про випробування Росією крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник".

За його словами, російський диктатор Володимир Путін має припинити війну, а не займатися випробуваннями ракет.

ЄС шукає "план Б" після блокування Бельгією репараційного кредиту Україні, - Politico

Євросоюз може бути змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді загального боргу, якщо Бельгія не погодиться розблокувати механізм так званого "репараційного кредиту" Україні, пише Politico.

Видання звертає увагу, що без нової фінансової допомоги Україна може зіткнутися зі значними труднощами вже наприкінці першого кварталу 2026 року.

Україна розширить географію далекобійності: Зеленський заінтригував після Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорювали розширення географії далекобійних ударів України по РФ.

Він зазначив, що далекобійні санкції проти Росії стали головною темою Ставки.