Зеленський: план припинення вогню підготують за 7-10 днів, але Путін навряд чи його прийме

Як повідомляє РБК-Україна , про це він розповів в інтерв'ю Axios.

Що передувало

Минулого тижня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" розробила для України мирний план до кінця 2025 року.

"Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність", - наголосив він.

Тоді Зеленський заявив, що для перемоги над Путіним і завершення війни в Україні США і "коаліція рішучих" мають діяти разом.

Що сказав Зеленський

За словами Зеленського, план має бути коротким, без надто багатьох деталей.

"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - відповів він.

Він підкреслив, що скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.