Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський

Покровськ - головна ціль для російських окупантів. Росія стягнула туди найбільше своїх ударних сил, в місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Він повідомив, що обговорив з військовими ситуацію у Покровську та сусідніх районах. "Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ", - наголосив Зеленський. Президент додав, що кожен результат українських військових на цьому напрямку - результат для всієї України та захисту держави.