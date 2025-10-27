ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 20:19
UA EN RU
Росія стягнула найбільше сил до Покровська, в місті тривають бої, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Покровськ - головна ціль для російських окупантів. Росія стягнула туди найбільше своїх ударних сил, в місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Він повідомив, що обговорив з військовими ситуацію у Покровську та сусідніх районах.

"Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що кожен результат українських військових на цьому напрямку - результат для всієї України та захисту держави.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, українські захисники повідомляли, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують безпілотники та керовані авіабомби у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладніша ситуація наразі на півдні від Покровська. Росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону", де у них відсутній повний контроль.

У Покровську зараз продовжуються стрілецькі бої, активно працюють підрозділи безпілотних систем. Військові ЗСУ зупиняють контрдиверсійними заходами спроби окупантів просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.

Зазначимо, у ДШВ повідомили, що в Покровську продовжуються міські бої з ворогом, яким вдалося увійти у місто, завдяки чисельній перевазі у силах та засобах.

Водночас українські захисники наголосили, що у росіян немає повноцінного контролю над жодним районом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Покровськ Війна в Україні
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію