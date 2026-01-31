ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Аномальні морози накриють Україну: де температура впаде до -25 вже найближчої ноч

Україна, Субота 31 січня 2026 16:00
UA EN RU
Аномальні морози накриють Україну: де температура впаде до -25 вже найближчої ноч Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні зберігається холодна та суха погода з сильними морозами вночі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і посилення льодових процесів на річках у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сильні морози по всій країні

За даними Укргідрометцентру, завтра в більшості областей України очікується холодна погода без опадів.

Уночі температура знижуватиметься від -20 до -25 градусів, а вдень становитиме від -12 до -17 градусів. На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі прогнозують до -20 градусів, удень до -14 градусів

У південних областях холод дещо слабший: вночі від -9 до -14 градусів, удень від -4 до -9 градусів.

У Криму та на Закарпатті вночі до -6 градусів, удень на Закарпатті місцями близько нуля градусів.
На зображенні може бути: карта, хмара та текст «аНСЬ НСЬКА, -КД аАСЬК ОБЛАСТЬ HEPHINE IBCL ИАОБЛАСТЬ Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua ита сумсЫ ОБЛАС FPHO 06 КиΪв СЬКл полТ yK ЛЬКА XapkiB ЕРНИВЕЦЬКА ЕЦЬКА EPHIE ОБЛАСТЬ KIP መ ЬКД Днίп моЛдова МИКОЛА Т-ОБЛа ЗАПочтррд ЗАП 一3护汽円 ОбЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса сЬКд UDIE ОБЛСТЬ ACTb Картографίчнй дан. AT «Bi3ikOM» РЕСПУБЛИКД КРИм 45-FTH.W.»

Опади мінімальні, але слизько

Опадів майже не очікується. Лише у південно-східних регіонах вночі можливий сніг.
На дорогах країни місцями прогнозується ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Погода в Києві та області

1 лютого у Києві та на Київщині буде холодно та сухо. Вночі стовпчик термометра буде показувати від -21 до -23 градусів, а вдень від -14 до -16 градусів. На дорогах можливі ділянки з ожеледицею.

Посилення льодових процесів на річках

З 31 січня по 4 лютого через значне похолодання очікується інтенсивне утворення криги на річках:

  • басейну Дністра,
  • суббасейнів Сяну та Західного Бугу,
  • у верхів’ї річки Стир (Львівська та Волинська області).

Що з погодою далі

Синоптики заздалегідь попереджали про повернення сильних морозів наприкінці січня - на початку лютого. У період з 1 по 3 лютого в Україні очікується різке похолодання.

Через складні погодні умови в регіонах уже почали вводити обмеження руху для вантажного транспорту, зокрема в Сумській області.

Послаблення морозів очікується 4-5 лютого, передусім у західних та південно-західних областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Києві Погода в Україні
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві