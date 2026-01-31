ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Аномальные морозы накроют Украину: где температура упадет до -25 уже в ближайшую ночь

Украина, Суббота 31 января 2026 16:00
UA EN RU
Аномальные морозы накроют Украину: где температура упадет до -25 уже в ближайшую ночь Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сохраняется холодная и сухая погода с сильными морозами ночью. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и усилении ледовых процессов на реках в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сильные морозы по всей стране

По данным Укргидрометцентра, завтра в большинстве областей Украины ожидается холодная погода без осадков.

Ночью температура будет снижаться от -20 до -25 градусов, а днем составит от -12 до -17 градусов. На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине ночью прогнозируют до -20 градусов, днем до -14 градусов

В южных областях холод несколько слабее: ночью от -9 до -14 градусов, днем от -4 до -9 градусов.

В Крыму и на Закарпатье ночью до -6 градусов, днем на Закарпатье местами около нуля градусов.
На зображенні може бути: карта, хмара та текст «аНСЬ НСЬКА, -КД аАСЬК ОБЛАСТЬ HEPHINE IBCL ИАОБЛАСТЬ Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua ита сумсЫ ОБЛАС FPHO 06 КиΪв СЬКл полТ yK ЛЬКА XapkiB ЕРНИВЕЦЬКА ЕЦЬКА EPHIE ОБЛАСТЬ KIP መ ЬКД Днίп моЛдова МИКОЛА Т-ОБЛа ЗАПочтррд ЗАП 一3护汽円 ОбЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса сЬКд UDIE ОБЛСТЬ ACTb Картографίчнй дан. AT «Bi3ikOM» РЕСПУБЛИКД КРИм 45-FTH.W.»

Осадки минимальные, но скользко

Осадков почти не ожидается. Лишь в юго-восточных регионах ночью возможен снег.
На дорогах страны местами прогнозируется гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

1 февраля в Киеве и Киевской области будет холодно и сухо. Ночью столбик термометра будет показывать от -21 до -23 градусов, а днем от -14 до -16 градусов. На дорогах возможны участки с гололедом.

Усиление ледовых процессов на реках

С 31 января по 4 февраля из-за значительного похолодания ожидается интенсивное образование льда на реках:

  • бассейна Днестра,
  • суббассейнов Сяна и Западного Буга,
  • в верховье реки Стырь (Львовская и Волынская области).

Что с погодой дальше

Синоптики заранее предупреждали о возвращении сильных морозов в конце января - начале февраля. В период с 1 по 3 февраля в Украине ожидается резкое похолодание.

Из-за сложных погодных условий в регионах уже начали вводить ограничения движения для грузового транспорта, в частности в Сумской области.

Ослабление морозов ожидается 4-5 февраля, прежде всего в западных и юго-западных областях Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве