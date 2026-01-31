Аномальные морозы накроют Украину: где температура упадет до -25 уже в ближайшую ночь

В Украине сохраняется холодная и сухая погода с сильными морозами ночью. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и усилении ледовых процессов на реках в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сильные морозы по всей стране

По данным Укргидрометцентра, завтра в большинстве областей Украины ожидается холодная погода без осадков.

Ночью температура будет снижаться от -20 до -25 градусов, а днем составит от -12 до -17 градусов. На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине ночью прогнозируют до -20 градусов, днем до -14 градусов

В южных областях холод несколько слабее: ночью от -9 до -14 градусов, днем от -4 до -9 градусов.

В Крыму и на Закарпатье ночью до -6 градусов, днем на Закарпатье местами около нуля градусов.



Осадки минимальные, но скользко

Осадков почти не ожидается. Лишь в юго-восточных регионах ночью возможен снег.

На дорогах страны местами прогнозируется гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

1 февраля в Киеве и Киевской области будет холодно и сухо. Ночью столбик термометра будет показывать от -21 до -23 градусов, а днем от -14 до -16 градусов. На дорогах возможны участки с гололедом.

Усиление ледовых процессов на реках

С 31 января по 4 февраля из-за значительного похолодания ожидается интенсивное образование льда на реках: