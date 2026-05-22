Android Auto переходить на новий рівень кастомізації: що змінює оновлення від Google

Техногігант розпочав першу хвилю розгортання оновлення Android Auto під номером 17.0. Наразі доступ до свіжого софту відкривається для учасників програми бета-тестування, тоді як більшість водіїв отримає стабільну версію системи протягом поточного року.

Ключовим інженерним досягненням став перехід на дизайн-код Material 3 Expressive, який дозволяє інтерфейсу адаптуватися до автомобільних екранів будь-яких нестандартних пропорцій та форм, включно з круглими дисплеями сучасних медіасистем.

Навігація нового покоління: 3D-міста та розумні смуги у Google Maps

Картографічний сервіс Google Maps у межах апдейту отримав найбільш видовищне візуальне та функціональне покращення за останні роки:

Реалістичне тривимірне середовище: під час руху великими містами на екрані з'являтимуться деталізовані 3D-моделі хмарочосів та архітектурних об'єктів. Також на мапу нанесли точне розташування світлофорів, дорожніх знаків та специфічних розв'язок.

Інтерактивні підказки: система більше не обмежується сухими командами "поверніть праворуч". Завдяки підключенню датчиків автомобіля та ШІ-алгоритмів, навігатор завчасно показує водію конкретну смугу для перелаштування авто перед складним маневром чи з'їздом з естакади.

Автомобільні віджети

Епоха статичних іконок в Android Auto добігає кінця. Тепер користувачі можуть самостійно кастомізувати робочий стіл системи за допомогою віджетів, які змахуються з бічної панелі.

Оскільки Google реалізував пряму сумісність із віджетами звичайних Android-смартфонів, розробникам додатків не доведеться створювати софт із нуля. Водій може вивести на головний екран авто погоду, календарні сповіщення, елементи керування "розумним домом", фінансові трекери або навіть сімейну фотогалерею, що відображатиметься поруч із картами.

YouTube у Full HD та просторовий звук

Для комфортного очікування в автомобілі Google додає підтримку повноцінного відеострімінгу. Під час тривалих зупинок чи паркування водій та пасажири можуть дивитися YouTube у якості Full HD із плавною частотою 60 кадрів на секунду.

Щойно автомобіль рушає з місця, відеоряд автоматично блокується з міркувань безпеки, проте звук продовжує транслюватися у фоновому режимі як подкаст (для роботи цієї функції у деяких додатках, зокрема YouTube, знадобиться Premium-підписка).

Повноцінну підтримку Full HD на апаратному рівні вже підтвердили такі автомобільні бренди, як BMW, Ford, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz та Volvo. Крім того, додатки Spotify та YouTube Music отримали оновлений дизайн та підтримку об'ємного просторового звучання Dolby Atmos.

Розумний hands-free: екосистема Gemini Intelligence за кермом

Голосовий асистент отримав потужний апгрейд завдяки нейромережі Gemini. Головне завдання платформи Gemini Intelligence - мінімізувати відволікання водія від ситуації на дорозі за умови виконання складних завдань:

Повна автоматизація повідомлень. ШІ може самостійно заглянути у вашу робочу пошту чи календар, знайти адресу запланованої зустрічі та в один клік відправити її потрібному контакту через SMS.

Технічна діагностика. Якщо на приладовій панелі автомобіля спалахне невідомий індикатор або попереджувальний символ, Gemini зможе миттєво розпізнати його та пояснити водію значення помилки.

Побутові розрахунки. Нейромережа здатна проаналізувати габарити коробки (наприклад, нового телевізора у магазині) та порівняти їх із точними фізичними розмірами багажника конкретної моделі авто, щоб заздалегідь попередити, чи поміститься покупка всередину.