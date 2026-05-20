Смарт-окуляри Android XR: що вміє екосистема Google, Samsung і Qualcomm

13:41 20.05.2026 Ср
2 хв
Гаджет дозволить користуватися навігацією, перекладати мову та керувати додатками без допомоги смартфона
aimg Ольга Завада
ШІ смарт-окулярів розумітиме ваш погляд (скриншот: Google)
Google офіційно анонсував випуск перших комерційних моделей розумних окулярів Android XR. Екосистема створена у партнерстві з компаніями Samsung та Qualcomm, а дизайн перших споживчих оправ розроблено спільно з відомими брендами оптики Gentle Monster та Warby Parker.

Проєкт, розробку якого Google вперше оголосила ще у грудні 2025 року, розділили на дві категорії пристроїв. Перший варіант - це аудіоокуляри, оснащені вбудованими динаміками та голосовим асистентом.

Друга, просунутіша категорія, додатково отримає інтегровані дисплеї, які відображатимуть контекстну інформацію та підказки безпосередньо перед очима користувача.

Смарт-окуляри Android XR: що вміє екосистема Google, Samsung і Qualcomm

Модель Gentle Monster (скриншот: Google)

Активація штучного інтелекту відбувається за допомогою голосової команди "Hey Google" або через дотик до сенсорної панелі на дужці оправи.

Завдяки інтеграції Gemini смарт-окуляри здатні:

  • розпізнавати та аналізувати об'єкти, на які дивиться користувач, і відповідати на запитання про них;
  • взаємодіяти з мобільними додатками на смартфоні у фоновому режимі;
  • виконувати багатоетапні завдання (наприклад, повністю сформувати замовлення кави через службу доставки, залишивши користувачеві лише фінальний клік підтвердження).

Функції навігації, зйомки та синхронного перекладу

Окрему увагу в Android XR приділили навігаційним можливостям. Окуляри здатні прокладати покрокові маршрути, орієнтуючись на напрямок погляду людини.

ШІ-помічник може самостійно пропонувати цікаві місця поблизу, додавати нові зупинки до актуального маршруту та приймати голосові команди.

Також пристрої підтримують

  • надсилання повідомлень "без рук",
  • зйомку фотографій та відео за допомогою голосових запитів,
  • роботу з фірмовими ШІ-інструментами (зокрема, редактором Nano Banana для видалення зайвих об'єктів або ретуші кадрів).

Окуляри мають функцію синхронного перекладу мови у реальному часі, яка під час відтворення зберігає унікальний тон та індивідуальні характеристики голосу спікера.

Смарт-окуляри Android XR: що вміє екосистема Google, Samsung і QualcommМодель Warby Parker (скриншот: Google)

Технічні особливості

Обидва варіанти смарт-окулярів отримають акумулятори ємністю не менше 0,37 Вт-год. Також корпуси пристроїв матимуть легкий базовий захист від бризок води та пилу, проте повноцінного класу водонепроникності рівня IP67 чи вище у першому поколінні очікувати не варто.

