Android Auto переходит на новый уровень кастомизации: что меняет обновление от Google

Компания Google официально представила масштабное технологическое обновление для автомобильной платформы Android Auto. Разработчики подготовили глубокую визуальную кастомизацию, интеграцию ИИ и развлекательные функции, которые ранее были доступны исключительно на смартфонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Техногигант начал первую волну развертывания обновления Android Auto под номером 17.0. Сейчас доступ к свежему софту открывается для участников программы бета-тестирования, тогда как большинство водителей получит стабильную версию системы в течение текущего года.
Ключевым инженерным достижением стал переход на дизайн-код Material 3 Expressive, который позволяет интерфейсу адаптироваться к автомобильным экранам любых нестандартных пропорций и форм, включая круглые дисплеи современных медиасистем.
Картографический сервис Google Maps в рамках апдейта получил наиболее зрелищное визуальное и функциональное улучшение за последние годы:
Реалистичная трехмерная среда: во время движения по крупным городам на экране будут появляться детализированные 3D-модели небоскребов и архитектурных объектов. Также на карту нанесли точное расположение светофоров, дорожных знаков и специфических развязок.
Интерактивные подсказки: система больше не ограничивается сухими командами "поверните направо". Благодаря подключению датчиков автомобиля и ИИ-алгоритмов, навигатор заблаговременно показывает водителю конкретную полосу для перестройки авто перед сложным маневром или съездом с эстакады.
Эпоха статических иконок в Android Auto подходит к концу. Теперь пользователи могут самостоятельно кастомизировать рабочий стол системы с помощью виджетов, которые смахиваются с боковой панели.
Поскольку Google реализовал прямую совместимость с виджетами обычных Android-смартфонов, разработчикам приложений не придется создавать софт с нуля. Водитель может вывести на главный экран авто погоду, календарные оповещения, элементы управления "умным домом", финансовые трекеры или даже семейную фотогалерею, которая будет отображаться рядом с картами.
Для комфортного ожидания в автомобиле Google добавляет поддержку полноценного видеостриминга. Во время длительных остановок или парковки водитель и пассажиры могут смотреть YouTube в качестве Full HD с плавной частотой 60 кадров в секунду.
Как только автомобиль трогается с места, видеоряд автоматически блокируется из соображений безопасности, однако звук продолжает транслироваться в фоновом режиме как подкаст (для работы этой функции в некоторых приложениях, в частности YouTube, понадобится Premium-подписка).
Полноценную поддержку Full HD на аппаратном уровне уже подтвердили такие автомобильные бренды, как BMW, Ford, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz и Volvo. Кроме того, приложения Spotify и YouTube Music получили обновленный дизайн и поддержку объемного пространственного звучания Dolby Atmos.
Голосовой ассистент получил мощный апгрейд благодаря нейросети Gemini. Главная задача платформы Gemini Intelligence - минимизировать отвлечение водителя от ситуации на дороге при выполнении сложных задач:
Полная автоматизация уведомлений. ИИ может самостоятельно заглянуть в вашу рабочую почту или календарь, найти адрес запланированной встречи и в один клик отправить ее нужному контакту через SMS.
Техническая диагностика. Если на приборной панели автомобиля загорится неизвестный индикатор или предупреждающий символ, Gemini сможет мгновенно распознать его и объяснить водителю значение ошибки.
Бытовые расчеты. Нейросеть способна проанализировать габариты коробки (например, нового телевизора в магазине) и сравнить их с точными физическими размерами багажника конкретной модели авто, чтобы заранее предупредить, поместится ли покупка внутрь.