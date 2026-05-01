Google інтегрує Gemini в авто: ШІ візьме на себе навігацію та налаштування

ШІ Gemini офіційно розгортають в автомобілях із вбудованими сервісами Google (Google built-in). Це масштабне оновлення системи Google Assistant, що дозволяє водіям спілкуватися зі своїм авто природною мовою, планувати маршрути та отримувати технічну інформацію.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Google .

Головна перевага Gemini - відмова від суворих голосових команд. Тепер водії можуть вести вільний діалог з ШІ.

Які сервіси доступні

Ідеальна зупинка: ви можете попросити ШІ знайти ресторан із високим рейтингом та столиками на вулиці вздовж маршруту, а потім уточнити: "А як там із парковкою?" або "Чи є вегетаріанське меню?"

Контроль ситуації: ви можете спитати, чи відбувається зараз захід на стадіоні поруч і чи варто очікувати заторів. Також водії можуть голосом повідомляти про аварії, допомагаючи іншим користувачам Google Maps.

Робота з текстами: Gemini перекаже нові повідомлення та дозволить відповідати на них, редагуючи текст у процесі без необхідності починати диктування заново.

Розваги та навчання за кермом можуть бути безпечними?

Новий режим Gemini Live (наразі у бета-версії) дозволяє вести повноцінні розмови під час довгих поїздок. Просто скажіть "Hey Google, let's talk", щоб почати.

Які опції доступні:

Пізнавальні факти: дізнайтеся історію місця, куди прямуєте (наприклад, цікавинки про архітектурні пам’ятки чи відомих осіб, які живуть поблизу).

Планування дозвілля: попросіть порекомендувати найкращі пішохідні маршрути та уточніть, чи є оглядові майданчики з краєвидами.

Персональний плейлист: ШІ знайде потрібну радіостанцію або підбере музику в YouTube Music. Запит може звучати, наприклад, так: "бадьорий фолк-рок 70-х, але без повільних балад".

Глибока інтеграція зі системами автомобіля

Google тісно співпрацює з виробниками авто, щоб Gemini міг керувати внутрішніми налаштуваннями та надавати необхідну інформацію.

Запитайте "Як підготувати машину до автоматичної мийки?" і Gemini надасть відповідь, що ґрунтується на інструкції до вашої моделі авто.

Функції для електромобілів (EV): ви можете дізнатися поточний рівень заряду та прогноз місткості батареї на момент прибуття. ШІ допоможе знайти найближчий чарджер та порадить кав’ярню поруч, щоб перечекати, поки авто заряджатиметься.

Інтуїтивний комфорт: водієві достатньо сказати "Тут туманно і я змерз", щоб система самостійно увімкнула обігрів.

Як отримати оновлення?

Користувачі сумісних автомобілів, які увійшли у свій Google-акаунт, побачать пропозицію перейти на Gemini. Після оновлення доступ до ШІ можна буде отримати фразою "Hey Google", дотиком до мікрофона на екрані або кнопкою на кермі.

Спочатку розгортання ШІ-сервісу стартує у США англійською мовою. У найближчому майбутньому Google планує розширити підтримку в інших країнах, а також надати водіям доступ до інформації у Gmail, Calendar та Google Home прямо з салону авто.