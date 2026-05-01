Google інтегрує Gemini в авто: ШІ візьме на себе навігацію та налаштування
ШІ Gemini офіційно розгортають в автомобілях із вбудованими сервісами Google (Google built-in). Це масштабне оновлення системи Google Assistant, що дозволяє водіям спілкуватися зі своїм авто природною мовою, планувати маршрути та отримувати технічну інформацію.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Google.
Головна перевага Gemini - відмова від суворих голосових команд. Тепер водії можуть вести вільний діалог з ШІ.
Які сервіси доступні
Ідеальна зупинка: ви можете попросити ШІ знайти ресторан із високим рейтингом та столиками на вулиці вздовж маршруту, а потім уточнити: "А як там із парковкою?" або "Чи є вегетаріанське меню?"
Контроль ситуації: ви можете спитати, чи відбувається зараз захід на стадіоні поруч і чи варто очікувати заторів. Також водії можуть голосом повідомляти про аварії, допомагаючи іншим користувачам Google Maps.
Робота з текстами: Gemini перекаже нові повідомлення та дозволить відповідати на них, редагуючи текст у процесі без необхідності починати диктування заново.
Розваги та навчання за кермом можуть бути безпечними?
Новий режим Gemini Live (наразі у бета-версії) дозволяє вести повноцінні розмови під час довгих поїздок. Просто скажіть "Hey Google, let's talk", щоб почати.
Які опції доступні:
Пізнавальні факти: дізнайтеся історію місця, куди прямуєте (наприклад, цікавинки про архітектурні пам’ятки чи відомих осіб, які живуть поблизу).
Планування дозвілля: попросіть порекомендувати найкращі пішохідні маршрути та уточніть, чи є оглядові майданчики з краєвидами.
Персональний плейлист: ШІ знайде потрібну радіостанцію або підбере музику в YouTube Music. Запит може звучати, наприклад, так: "бадьорий фолк-рок 70-х, але без повільних балад".
Глибока інтеграція зі системами автомобіля
Google тісно співпрацює з виробниками авто, щоб Gemini міг керувати внутрішніми налаштуваннями та надавати необхідну інформацію.
Запитайте "Як підготувати машину до автоматичної мийки?" і Gemini надасть відповідь, що ґрунтується на інструкції до вашої моделі авто.
Функції для електромобілів (EV): ви можете дізнатися поточний рівень заряду та прогноз місткості батареї на момент прибуття. ШІ допоможе знайти найближчий чарджер та порадить кав’ярню поруч, щоб перечекати, поки авто заряджатиметься.
Інтуїтивний комфорт: водієві достатньо сказати "Тут туманно і я змерз", щоб система самостійно увімкнула обігрів.
Як отримати оновлення?
Користувачі сумісних автомобілів, які увійшли у свій Google-акаунт, побачать пропозицію перейти на Gemini. Після оновлення доступ до ШІ можна буде отримати фразою "Hey Google", дотиком до мікрофона на екрані або кнопкою на кермі.
Спочатку розгортання ШІ-сервісу стартує у США англійською мовою. У найближчому майбутньому Google планує розширити підтримку в інших країнах, а також надати водіям доступ до інформації у Gmail, Calendar та Google Home прямо з салону авто.