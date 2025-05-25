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"Вік" Києва - радянський міф? Коли насправді виникла столиця України

Неділя 25 травня 2025 08:32
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"Вік" Києва - радянський міф? Коли насправді виникла столиця України Скільки років Києву - знають насправді не всі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

Інформація про те, буцімто Києву понад 1500 років - це радянський міф. Автором "державного замовлення" (щоб вигідна теорія стала офіційної версією) став авторитетний академік.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла науковиця Музею історії Києва Наталія Пінчук.

Чому Київ називають "матір'ю городов руських"

За словами експерта, "матір городов руських" - це літописний вираз із "Повісті минулих літ".

"Київ був столицею давньоруської держави (її називають по-різному), бо займав дуже вигідне географічне положення - був на перетині торгівельних шляхів. Один із них найважливіших - відомий шлях "із варяг у греки", що проходив по Дніпру та з'єднував північні країни з могутньою Візантією на півдні Європи", - нагадала Пінчук.

Крім того, Київ був крупним портом на Дніпрі (таке розташування дало поштовх до його розвитку як торгівельно-логістичного центру).

Найвідоміші легенди про заснування міста

Серед найвідоміших легенд про заснування Києва науковиця виокремила дві.

Перша - про трьох братів-засновників - Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь.

"Подібні легенди є і в інших народів. Згадайте Рим та історію про двох братів, які заснували місто. Але всі ці історії мають під собою певні підґрунтя і не виникають на порожньому місці", - повідомила експерт.

Ще одна відома столична легенда - про Андрія Первозванного.

Під час подорожі він буцімто зупинився на київських схилах, провів там ніч, а прокинувшись, озирнувся навкруги та сказав: "Тут буде велике місто і багато церков збудує Бог".

"Зараз на цьому місці Андріївська церква, яка теж є символом Києва", - зауважила Пінчук.

Коли насправді сформувався Київ

За словами спеціаліста, інформація про те, буцімто Києву півтори тисячі років - це радянський міф.

"Авторитетний академік Толочко став автором "державного замовлення", щоб вигідна теорія стала офіційною версією. В основі його твердження було те, що на Старокиївській горі виявили поселення, яке датують V століттям нашої ери", - пояснила експерт.

Вона уточнила, що там дійсно знайшли кераміку та інші ремісничі вироби. Є також згадки про це поселення в іноземних хроніках. Однак "як місто його розглядати не можна".

"Втім у радянські часи дуже хотіли мати визначну дату. Тоді із бюджету отримали мільйон рублів, а рішення про 1500-й вік Києва ухвалили на рівні ЮНЕСКО. Проте воно було політичним", - поділилась науковиця.

Вона нагадала, що у рамках цього святкування зробили дуже багато чого в місті: реконструювали Золоті ворота, реставрували Маріїнський палац, відкрили Музей історії Києва.

Саме тому "цей міф про 1500 років Києва досі гуляє".

Інколи можна почути, нібито Київ - старший за Париж і Лондон. Проте насправді це не так.

"Наша столиця сформувалася в останній чверті ІХ століття. А Париж був закладений ще до нашої ери. Лондон - у першому столітті нашої ери", - підсумувала науковиця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка рослина може стати новим символом Києва та чому.

Читайте також, коли та як Київ отримав власний міський аеропорт - "Жуляни".

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