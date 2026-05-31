Андреевский спуск в Киеве уже не туристический? Почему так и как все планируют исправить

Сегодня Андреевский спуск в Киеве - полумертвый, туристический поток критически упал. Но вернуть его к жизни на самом деле реально.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина руководитель Государственного историко-архитектурного заповедника (ГИАЗ) "Древний Киев" Роман Маленков .

Почему Андреевский спуск больше не туристический

По словам эксперта, сейчас Андреевский спуск в Киеве - "полумертвый".

"Здесь почти ничего не происходит. Туристический поток - критически упал", - констатировал Маленков.

Он объяснил также, почему так произошло.

"Раньше - все было завязано на хаотичном уличном базаре, который ориентировался преимущественно на иностранцев и россиян. Они массово скупали "матрешки" и огромные картины", - поделился специалист.

Но сейчас "ситуация в корне изменилась", этот рынок "из-за кризиса просто исчез".

Рынок на Андреевском спуске исчез, а с ним - и туристы (инфографика: РБК-Украина)

Можно ли вернуть эту локацию к жизни

Маленков отметил, что "в Украине сейчас на очень высоком уровне крафтовое и художественное производство".

Так что, по его мнению, чтобы исправить ситуацию, нужно просто:

изменить подход;

договориться с новыми мастерами.

"Это не должны быть дешевые китайские ложки", - уточнил руководитель ГИАЗ.

Он подчеркнул, что "вернуть Андреевский к жизни" - необходимо.

Как можно "перезагрузить" спуск на практике

"На спуске сейчас нет ни одного современного культурного пространства, если не считать официальные театры", - признал Маленков.

Учитывая это, планируется, по его словам, "создать современный туристическо-информационный центр в одном из зданий после реставрации".

"А участок в начале спуска, который находится на нашем балансе, превратим в открытое культурное пространство", - поделился глава ГИАЗ.

Он объяснил, что там будут "легкие деревянные конструкции без всякого капитального строительства".

"С одной стороны смонтируем сцену, с другой - зрительский амфитеатр", - рассказал эксперт.

Кроме того, по его мнению, "Андреевский спуск должен быть перекрыт для автомобилей".

"И стать пешеходным, особенно в выходные дни", - добавил Маленков.

Что изменит новое пространство на Андреевском

Руководитель "Древнего Киева" сообщил, что в рамках открытого культурного пространства можно будет проводить:

регулярные фестивали;

мини-концерты для молодежи.

Можно также "раз в месяц организовывать большие крафтовые ярмарки".

"Куда будут приезжать производители из провинции и продавать, например, уникальные козьи сыры", - объяснил Маленков.

В завершение он напомнил, что "в свое время Олег Скрипка (легендарный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" (ВВ) и основатель масштабного этно-фестиваля "Країна Мрій", - Ред.) очень мечтал о большом фестивале на Андреевском".

"Надеюсь, когда мы подготовим локацию, он возьмется за его организацию", - подытожил глава ГИАЗ.