Андрія Парубія вбито у Львові: все, що відомо на зараз

Парубія застрелили, він помер до приїзду медиків

Правоохоронці виявили 7 гільз.

Стрілок був у вигляді кур'єра.

Парубія застрелили: обставини події

Правоохоронці повідомили про стрілянину у Франківському районі Львова, внаслідок якої загинув відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження.

За даними джерел РБК-Україна, мова про Андрія Парубія. Згодом глава Львівської ОВА Максим Козицький також підтвердив, що загиблий - Парубій, він помер на місці до приїзду медиків.

За даними Офісу Генерального прокурора, у Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Хто вбив Парубія: що відомо про стрілка

Як зазначили у Нацполіції, правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. За даними джерел РБК-Україна, стрілок був у вигляді кур'єра, а на місці події виявлено 7 гільз.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах близько 14:10 повідомили, що поліція вийшла на слід вбивці Парубія.

Зеленський відреагував на вбивство Парубія

Президенту України Володимиру Зеленському доповіли перші відомі деталі вбивства Парубія.

"Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - написав президент.

Перші реакції на вбивство Парубія

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю Андрія Парубія. Він нагадав, що Андрій Парубій із юності присвятив життя боротьбі за незалежність України.

"Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять", - резюмував Руслан Стефанчук.

Ігор Клименко

"Сьогодні Україна втратила Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича. Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця", - зазначив глава МВС Ігор Клименко.

Віталій Кличко

"Шокуюче й зухвале вбивство політичного діяча у Львові. Серед дня, в місті, великою кількістю пострілів убили екс-спікера ВР, чинного народного депутата від ЄС Андрія Парубія", - зазначив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати. Оперативно встановити особи вбивці та замовників, розслідувати всі обставини та мотиви цього жахливого розстрілу.

Дмитро Лубінець

"Висловлюю щирі співчуття з приводу передчасної смерті колишнього голови Верховної Ради України, народного депутата України кількох скликань Андрія Парубія", - підкреслив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, Парубій був небайдужим до своєї країни, свого народу. Андрій Парубій залишиться в історії України.

