Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент

Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. На месте работают правоохранители, стрелка разыскивают.
Все что известно об убийстве Парубия во Львове - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
Правоохранители сообщили о стрельбе во Франковском районе Львова, в результате которой погиб известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.
По данным источников РБК-Украина речь об Андрее Парубие. Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий также подтвердил, что погибший - Парубий, он умер на месте до приезда медиков.
Как отметили в Нацполиции, правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. По данным источников РБК-Украина, стрелок был в виде курьера, а на месте происшествия обнаружено 7 гильз.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили первые известные детали убийства Парубия.
"Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - написал президент.
Руслан Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Андрея Парубия. Он напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.
"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - резюмировал Руслан Стефанчук.
Виталий Кличко
"Шокирующее и дерзкое убийство политического деятеля во Львове. Среди дня, в городе, большим количеством выстрелов убили экс-спикера ВР, действующего народного депутата от ЕС Андрея Парубия", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать. Оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела.
Дмитрий Лубинец
"Выражаю искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти бывшего председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины нескольких созывов Андрея Парубия", - подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, Парубий был неравнодушным к своей стране, своему народу. Андрей Парубий останется в истории Украины.
Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде (сейчас Шептицкий) Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского университета (историк, преподаватель истории) и аспирантуру Львовской политехники (политология и социология).
Парубий начинал политическую карьеру во Львове, был депутатом городского и областного советов. С 2007 по 2012 - народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В феврале 2012 вышел из партии "Наша Украина", а впоследствии вступил в партию "Фронт Змин".
С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины VII созыва от ВО "Батькивщина".
Был активным участником Революции Достоинства, был фактическим комендантом и руководителем палаточного городка Евромайдана и руководителем отрядов Самообороны Майдана.
В марте 2014 года Парубий был назначен на должность секретаря СНБО. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году избран народным депутатом Украины по партийному списку от Народного фронта.
В декабре того же года Парубий был избран первым заместителем председателя Верховной Рады, а в апреле 2016 года он стал председателем парламента.
На выборах в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Европейская Солидарность".
При подготовке материала использовалась информация из соцсетей Нацполиции, президента Украины, представителей органов власти и эксклюзивные комментарии от источников РБК-Украина в правоохранительных органах.