Андре Тан розкрив секрет ідеального гардероба: що купити восени 2025

Що таке капсульний гардероб

Капсульний гардероб - це продумана добірка базових речей, які легко комбінуються між собою.

Його головна ідея - мінімум одягу, максимум образів.

Усі речі в такому гардеробі поєднуються за стилем, колірною гамою і кроєм, що дає змогу швидко створювати стильні луки без зайвих витрат часу або коштів.

Капсула може бути сезонною або універсальною, але завжди складається з якісних, практичних речей, що не виходять з моди.

Ключові елементи капсульного гардероба

Біла сорочка

Класика, яка працює завжди. Біла сорочка пасує як до ділових, так і до повсякденних образів. Її можна носити з джинсами, спідницями, під светр або жакет. Вона надає охайності та елегантності навіть найпростішому аутфіту.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинси прямого крою

Це універсальна модель, яка підходить практично будь-якому типу фігури. Прямі джинси можна комбінувати з підборами, кедами, футболкою, сорочкою або светром. Вони не виходять з моди та відмінно балансують між комфортом і стилем.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Базова футболка

Найчастіше - білого, сірого або чорного кольору. Вона слугує фоном для яскравіших елементів образу або виглядає самостійно в мінімалістичних луках. Базова футболка - це must-have, який пасує буквально до всього.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Жакет

Структурований жакет надає образу строгості, лаконічності та стилю. Його можна носити з класичними штанами, джинсами, спідницею або навіть із сукнею. Універсальний варіант - жакет нейтрального кольору (чорний, бежевий, сірий).

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Маленька чорна сукня

Це культова річ, яку можна адаптувати до будь-якого випадку - від офісу до вечірки. Залежно від аксесуарів, взуття та верхнього одягу вона змінює настрій і функцію. Маленька чорна сукня - символ елегантності та простоти.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тренч

Ідеальний верхній одяг на перехідний сезон. Тренч надає образу стилю, робить його завершеним. Найпопулярніший - у бежевому кольорі, проте підійдуть також чорний, оливковий або сірий. Гарно виглядає як з діловим, так і з повсякденним одягом.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чорні класичні штани

Незамінні для офісу, але легко стають частиною кежуал-луків. Класичні штани зі стрілками або прямі - це база, яка надає строгості та витонченості. Добре поєднуються з футболками, сорочками, жакетами або об'ємними светрами.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Зручне взуття

Це можуть бути білі кеди, лофери, балетки або класичні туфлі на низьких підборах. Головне - комфорт і універсальність. Таке взуття має пасувати до всього в гардеробі та підходити для щоденного носіння.

Що має бути в капсульному гардеробі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Переваги капсульного гардероба: