Андре Тан раскрыл секрет идеального гардероба: что купить осенью 2025

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как собрать идеальный гардероб на осень 2025 года. Стилист рассказал, на какие базовые вещи стоит обратить внимание, чтобы выглядеть стильно каждый день и не тратить лишнего.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.
Капсульный гардероб - это продуманная подборка базовых вещей, которые легко комбинируются между собой.
Его главная идея - минимум одежды, максимум образов.
Все вещи в таком гардеробе сочетаются по стилю, цветовой гамме и крою, что позволяет быстро создавать стильные луки без лишних затрат времени или средств.
Капсула может быть сезонной или универсальной, но всегда состоит из качественных, практичных вещей, не выходящих из моды.
Белая рубашка
Классика, которая работает всегда. Белая рубашка подходит как к деловым, так и к повседневным образам. Ее можно носить с джинсами, юбками, под свитер или жакет. Она придает чистоплотность и элегантность даже самому простому аутфиту.
Джинсы прямого кроя
Это универсальная модель, которая подходит практически любому типу фигуры. Прямые джинсы можно комбинировать с каблуками, кедами, футболкой, рубашкой или свитером. Они не выходят из моды и отлично балансируют между комфортом и стилем.
Базовая футболка
Чаще всего - белого, серого или черного цвета. Она служит фоном для более ярких элементов образа или выглядит самостоятельно в минималистичных лугах. Базовая футболка - это must-have, который подходит буквально ко всему.
Жакет
Структурированный жакет придает образу строгости, лаконичности и стиля. Его можно носить с классическими брюками, джинсами, юбкой или даже с платьем. Универсальный вариант - жакет нейтрального цвета (черный, бежевый, серый).
Маленькое черное платье
Это культовая вещь, которую можно адаптировать к любому случаю - от офиса до вечеринки. В зависимости от аксессуаров, обуви и верхней одежды она изменяет настроение и функцию. Маленькое черное платье - символ элегантности и простоты.
Тренч
Идеальная верхняя одежда на переходный сезон. Тренч придает образу стиля, делает его завершенным. Самый популярный - в бежевом цвете, однако подойдут также черный, оливковый или серый. Хорошо смотрится как с деловой, так и с повседневной одеждой.
Черные классические штаны
Незаменимы для офиса, но легко становятся частью кэжуал-луков. Классические брюки со стрелками или прямые - это база, которая придает строгости и утонченности. Хорошо сочетаются с футболками, рубашками, жакетами или объемными свитерами.
Удобная обувь
Это могут быть белые кеды, лоферы, балетки или классические туфли на низком каблуке. Главное - комфорт и универсальность. Такая обувь должна подходить ко всему в гардеробе и подходить для ежедневного ношения.
