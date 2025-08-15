Андре Тан представив нову колекцію "КОД Малевича": які тренди диктує модельєр

Чому Андре Тан надихався творчістю Малевича

Малевич, який народився в Києві, став засновником супрематизму - напряму, який зводив складне до простого, а хаос - до гармонії форм і кольорів.

Ідеї художника про внутрішню силу, порядок і свободу стали основою нової колекції Андре Тана.

"Малевич - наш", - підкреслює дизайнер, наголошуючи на значенні цього митця для української культури та сучасного мистецтва.

Андре Тан показав нову колекцію (фото надано пресслужбою)

Естетика колекції "КОД"

Колекція складається з суконь, спідниць, футболок з графічними принтами, панам і tote bag - кожен елемент має чітку структуру і форму.

Нова колекція Андре Тана (фото надано пресслужбою)

Прямі лінії та контрасти чорного і білого символізують порядок, боротьбу і свободу, в той час, як колір викликає емоції, які неможливо приховати.

Колекція створена для тих, хто прагне до самовираження і хоче зберегти свою ідентичність навіть в умовах нестабільності.

Андре Тан показав нову колекцію "КОД" (фото надано пресслужбою)

Обличчя колекції

Обличчям нової колекції стала українська актриса Марина Кошкіна - заслужена артистка України, емоційне відчуття ролей і сила сценічного образу якої ідеально відображають концепцію колекції "КОД".

Крім того, вона виконала одну з головних ролей у фільмі "Малевич", представленому на Міжнародній конференції з відновлення України в Римі.

Марина Кошкіна в новій колекції Андре Тана (фото надано пресслужбою)

Дослідження українського мистецтва через моду

Андре Тан уже не вперше звертається до українського мистецтва через свою роботу. У травні 2025 року він представив капсульну колекцію, натхненну творчістю Марії Примаченко.

Нова колекція Андре Тана (фото надано пресслужбою)

З вибором Казимира Малевича для наступної колекції дизайнер пов'язує важливість збереження зв'язку між поколіннями, що творили в Україні 100 років тому, та сучасними українцями, які обстоюють зараз свою свободу і гідність.

"КОД" транслює сигнал свободи, яскравої культурної ідентичності та нашої правди, яку неможливо стерти", - підсумував Андре Тан.

Андре Тан показав нову колекцію "КОД" (фото надано пресслужбою)