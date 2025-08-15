Андре Тан представил новую коллекцию "КОД Малевича": какие тренды диктует модельер

Известный украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию одежды под названием "КОД", вдохновением для которой стало творчество знаменитого художника Казимира Малевича.
Малевич, который родился в Киеве, стал основателем супрематизма - направления, которое сводило сложное к простому, а хаос - к гармонии форм и цветов.
Идеи художника о внутренней силе, порядке и свободе стали основой новой коллекции Андре Тана.
"Малевич - наш", - подчеркивает дизайнер, отмечая значение этого художника для украинской культуры и современного искусства.
Коллекция состоит из платьев, юбок, футболок с графическими принтами, панам и tote bag - каждый элемент имеет четкую структуру и форму.
Прямые линии и контрасты черного и белого символизируют порядок, борьбу и свободу, в то время как цвет вызывают эмоции, которые невозможно скрыть.
Коллекция создана для тех, кто стремится к самовыражению и хочет сохранить свою идентичность даже в условиях нестабильности.
Лицом новой коллекции стала украинская актриса Марина Кошкина - заслуженная артистка Украины, эмоциональное ощущение ролей и сила сценического образа которой идеально отражают концепцию колекции "КОД".
Кроме того, она исполнила одну из главных ролей в фильме "Малевич", представленном на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.
Андре Тан уже не в первый раз обращается к украинскому искусству из-за своей работы. В мае 2025 года он представил капсульную коллекцию, вдохновленную творчеством Марии Примаченко.
С выбором Казимира Малевича для следующей коллекции дизайнер связывает важность сохранения связи между поколениями, творившими в Украине 100 лет назад, и современными украинцами, отстаивающими сейчас свою свободу и достоинство.
"КОД" транслирует сигнал свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть", - подытожил Андре Тан.
