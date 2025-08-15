Андре Тан представил новую коллекцию "КОД Малевича": какие тренды диктует модельер

Почему Андре Тан вдохновлялся творчеством Малевича

Малевич, который родился в Киеве, стал основателем супрематизма - направления, которое сводило сложное к простому, а хаос - к гармонии форм и цветов.

Идеи художника о внутренней силе, порядке и свободе стали основой новой коллекции Андре Тана.

"Малевич - наш", - подчеркивает дизайнер, отмечая значение этого художника для украинской культуры и современного искусства.

Андре Тан показал новую коллекцию (фото предоставлено пресс-службой)

Эстетика коллекции "КОД"

Коллекция состоит из платьев, юбок, футболок с графическими принтами, панам и tote bag - каждый элемент имеет четкую структуру и форму.

Новая коллекция Андре Тана (фото предоставлено пресс-службой)

Прямые линии и контрасты черного и белого символизируют порядок, борьбу и свободу, в то время как цвет вызывают эмоции, которые невозможно скрыть.

Коллекция создана для тех, кто стремится к самовыражению и хочет сохранить свою идентичность даже в условиях нестабильности.

Андре Тан показал новую коллекцию "КОД" (фото предоставлено пресс-службой)

Лицо коллекции

Лицом новой коллекции стала украинская актриса Марина Кошкина - заслуженная артистка Украины, эмоциональное ощущение ролей и сила сценического образа которой идеально отражают концепцию колекции "КОД".

Кроме того, она исполнила одну из главных ролей в фильме "Малевич", представленном на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

Марина Кошкина в новой коллекции Андре Тана (фото предоставлено пресс-службой)

Исследование украинского искусства через моду

Андре Тан уже не в первый раз обращается к украинскому искусству из-за своей работы. В мае 2025 года он представил капсульную коллекцию, вдохновленную творчеством Марии Примаченко.

Новая коллекция Андре Тана (фото предоставлено пресс-службой)

С выбором Казимира Малевича для следующей коллекции дизайнер связывает важность сохранения связи между поколениями, творившими в Украине 100 лет назад, и современными украинцами, отстаивающими сейчас свою свободу и достоинство.

"КОД" транслирует сигнал свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть", - подытожил Андре Тан.

Андре Тан показал новую коллекцию "КОД" (фото предоставлено пресс-службой)