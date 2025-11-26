Андре Тан назвав головні модні тренди 2026: які принти зникнуть і що замінить оверсайз

Що було в тренді у 2025

За словами дизайнерки, 2025 рік пройшов під знаком помаранчевого кольору. Саме він став головним акцентом сезону і з'являвся як у лаконічних базових речах, так і в складних дизайнерських образах.

Тренд виявився настільки популярним, що, на думку Тана, збереже актуальність і 2026 року.

Дизайнер наголошує: яскраві теплі відтінки стали способом надати енергійності образам і виділити силуети на тлі більш стриманої палітри.

Андре Тан розповів про тренди 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Не менш помітним напрямком 2025 стали виразні принти й текстури. На подіумах активно використовували геометричні мотиви, анімалістичний принт, горох, а також фактурні тканини - твід, замша і велюр.

На думку Тана, саме прагнення до сміливіших візерунків і поєднань стало однією з причин, чому принти набули нового рівня популярності.

У 2025-му дизайнери не обмежувалися класичними рішеннями, що зробило модні образи більш динамічними та експресивними.

Андре Тан розповів про тренди 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ще одна тенденція, що визначила стиль року, - акцентні плечі та оверсайз-силуети. Ця комбінація, за словами дизайнера, продовжувала зміцнювати позиції й привертала увагу завдяки поєднанню структури та комфорту.

Масивні плечові лінії стали ключовим елементом багатьох колекцій, підкреслюючи силу силуету і створюючи впізнаваний стиль, що вже став сучасною класикою.

Андре Тан розповів про тренди 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Що зміниться у 2026 році

Андре Тан зазначає, що частина трендів поступиться місцем новим напрямкам. Зокрема, принт горох відійде на другий план, а замість нього увага зосередиться на романтичних, м'якших мотивах.

У центрі нових колекцій з'являться квіткові патерни, легкі тканини, рюші та об'ємні блузки, що створюють ефект ніжності та легкості.

Андре Тан назвав тренди 2026 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Одним з ключових акцентів дизайнер називає прозоре взуття або jelly-shoes. Тренд почав активно набирати обертів після показів Loewe, Bottega Veneta і Chloe, де прозорі моделі стали одними з центральних елементів стилістики.

Тан прогнозує, що jelly-shoes будуть особливо актуальними в теплому сезоні 2026 року, надаючи образам футуристичності та легкості.

Андре Тан назвав тренди 2026 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Не менш помітною тенденцією стануть сумки-мішки. За словами Тана, у 2026 році такі моделі просуватимуть Prada, Loewe і Miu Miu.

За формою вони нагадують мішки або рюкзаки для змінного одягу, проте виконані в стильній, сучасній інтерпретації та здатні стати як повсякденним, так і акцентним елементом образу.

Андре Тан назвав тренди 2026 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)