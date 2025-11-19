ua en ru
Чому ваш гардероб не працює: Андре Тан пояснив головну помилку у виборі одягу

Середа 19 листопада 2025 12:38
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Український дизайнер Андре Тан пояснив, чому навіть повна шафа одягу не гарантує стильного вигляду. Він розповів про чотири найпоширеніші стратегії формування гардероба та назвав головну помилку, через яку образи мають невдалий вигляд, попри зусилля та витрати.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram модельєра.

Основні стратегії формування гардероба

За словами стиліста, існує чотири основні стратегії, яких дотримуються люди, проте справді ефективною є лише одна з них.

У першій стратегії, яку Тан називає "стратегією порятунку", люди зберігають одяг не через актуальність, а через жалість його позбутися.

"Ми залишаємо речі тільки тому, що майже не носили їх або тому, що колись вони були модними. Або тому, що це був хороший бренд", - пояснює дизайнер.

На його думку, якщо річ потребує "порятунку", вона вже втратила цінність для гардероба.

Друга поширена стратегія - стилізація за будь-яку ціну. Йдеться про ситуації, коли образ доводиться "витягати" додатковими аксесуарами або шарами, щоб надати йому хоч трохи виразності.

Однак навіть у цьому випадку результат може виглядати перевантаженим або неприродним.

Третя стратегія зводиться до простого носіння речей за принципом комфорту. Людина купує одяг, який здається зручним, але згодом помічає: попри зовнішню правильність, образ не її.

"Емоційного відгуку немає, і це стає очевидним у дзеркалі", - зазначає Тан.

На противагу цим підходам дизайнер виокремлює четверту, найпродуктивнішу стратегію - формування гардероба, який виглядає стильно без зайвих зусиль.

За словами Тана, секрет полягає у вдалій базі та так званих "стайл-маркерах" - речах, що відображають індивідуальність. Це ті елементи, які не потрібно рятувати чи компенсувати.

"Ви просто одягаєтеся і маєте гармонійний вигляд", - підкреслює він.

Також Андре Тан поділився простими правилами для формування образів.

Як формувати стильні "луки"

Правило 1 - структура в образі

Саме вона замінює потребу "рятувати" речі. Жакет, чітка лінія плеча, структурована сумка - і навіть найпростіший лук виглядає продуманим.

Чому ваш гардероб не працює: Андре Тан пояснив головну помилку у виборі одягу

Андре Тан розповів про помилки в гардеробі (скриншот)

Правило 2 - контрасти

Світле + темне, об'ємне + вузьке. Контраст - це те, що робить образ "дорогим" на око. Це той інструмент, який працює замість хаотичного "стилізувати".

Чому ваш гардероб не працює: Андре Тан пояснив головну помилку у виборі одягу

Андре Тан розповів, як створювати ідеальні образи (скриншот)

Правило 3 - один акцент

Багато хто часто намагається "посилити" образ і робить навпаки. Одного акценту - кольору, прикраси або цікавого крою - цього достатньо, щоб не виглядати перевантажено.

Чому ваш гардероб не працює: Андре Тан пояснив головну помилку у виборі одягу

Андре Тан розповів про помилки в гардеробі (скриншот)

Правило 4 - стиль створюють не речі, а їхня комбінація

Ви можете мати мінімум одягу, але якщо він працює між собою - ви вже маєте дорогий вигляд. Бо справжній стиль - це про відчуття себе.

Чому ваш гардероб не працює: Андре Тан пояснив головну помилку у виборі одягу

Андре Тан про стиль (скриншот)

