Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)

Дизайнер Андре Тан розповів, які рукавички стануть найвдалішим акцентом цієї зими. За його словами, цей аксесуар давно перестав бути просто практичною річчю та перетворився на стильний елемент образу, який може підкреслити характер і надати "луку" вишуканості.

Які рукавички зараз в моді, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Тана.

Класичні шкіряні рукавички

Тан називає їх модною базою, яка завжди виглядає елегантно. Чорні, шоколадні, бордові чи графітові моделі з м’якої шкіри створюють ефект дорогого та стриманого стилю.

Такі рукавички легко вписуються в будь-який гардероб і підходять до пальт, пуховиків та светрів. Дизайнер наголошує: мінімум декору, максимум якості - саме це робить класику безпрограшною.

Тан назвав модні рукавички на осінь-зиму (скріншот)

Довгі рукавички

Це справжній модний тренд сезону. Моделі до ліктя Андре Тан називає витворами мистецтва, які повернулися з подіумів у повсякденність.

Вони ідеально поєднуються з пальтами з коротким рукавом, трикотажними сукнями та вечірніми образами. Довгі шкіряні рукавички додають жіночності та драматичності, роблячи будь-який лук більш виразним.

Трендові рукавички (скріншот)

Текстурні рукавички

Перфорації, блискавки, металеві елементи, декоративні ремінці - усе це перетворює рукавички з аксесуара на ключовий акцент образу. Дизайнер радить звернути увагу на моделі з ефектним оздобленням або цікавими фактурами.

Такі рукавички чудово підходять тим, хто любить виразні деталі та сміливі стилістичні рішення.

Тан показав модні аксесуари на зиму (скріншот)

Міттенси

Рукавички з вирізом для пальців - вибір для тих, кому важливий комфорт і свобода рухів. Андре Тан зазначає, що міттенси пасують дівчатам, які живуть у динаміці, не хочуть знімати рукавички кожні п’ять хвилин і цінують поєднання зручності зі стильністю.

Незвичайні рукавички на зиму (скріншот)

Вони добре виглядають у casual-луках, особливо у поєднанні з теплими пальтами, кардиганами та об’ємними светрами.