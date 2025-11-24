ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)

Понеділок 24 листопада 2025 07:17
UA EN RU
Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео) Модні рукавички на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Дизайнер Андре Тан розповів, які рукавички стануть найвдалішим акцентом цієї зими. За його словами, цей аксесуар давно перестав бути просто практичною річчю та перетворився на стильний елемент образу, який може підкреслити характер і надати "луку" вишуканості.

Які рукавички зараз в моді, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Тана.

Класичні шкіряні рукавички

Тан називає їх модною базою, яка завжди виглядає елегантно. Чорні, шоколадні, бордові чи графітові моделі з м’якої шкіри створюють ефект дорогого та стриманого стилю.

Такі рукавички легко вписуються в будь-який гардероб і підходять до пальт, пуховиків та светрів. Дизайнер наголошує: мінімум декору, максимум якості - саме це робить класику безпрограшною.

Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)Тан назвав модні рукавички на осінь-зиму (скріншот)

Довгі рукавички

Це справжній модний тренд сезону. Моделі до ліктя Андре Тан називає витворами мистецтва, які повернулися з подіумів у повсякденність.

Вони ідеально поєднуються з пальтами з коротким рукавом, трикотажними сукнями та вечірніми образами. Довгі шкіряні рукавички додають жіночності та драматичності, роблячи будь-який лук більш виразним.

Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)Трендові рукавички (скріншот)

Текстурні рукавички

Перфорації, блискавки, металеві елементи, декоративні ремінці - усе це перетворює рукавички з аксесуара на ключовий акцент образу. Дизайнер радить звернути увагу на моделі з ефектним оздобленням або цікавими фактурами.

Такі рукавички чудово підходять тим, хто любить виразні деталі та сміливі стилістичні рішення.

Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)Тан показав модні аксесуари на зиму (скріншот)

Міттенси

Рукавички з вирізом для пальців - вибір для тих, кому важливий комфорт і свобода рухів. Андре Тан зазначає, що міттенси пасують дівчатам, які живуть у динаміці, не хочуть знімати рукавички кожні п’ять хвилин і цінують поєднання зручності зі стильністю.

Андре Тан назвав наймодніші рукавички на зиму, які виглядають дорого і стильно (відео)Незвичайні рукавички на зиму (скріншот)

Вони добре виглядають у casual-луках, особливо у поєднанні з теплими пальтами, кардиганами та об’ємними светрами.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Краса Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті