Андре Тан назвал главные модные тренды 2026: какие принты исчезнут и что заменит оверсайз

Что было в тренде в 2025

По словам дизайнера, 2025 год прошел под знаком оранжевого цвета. Именно он стал главным акцентом сезона и появлялся как в лаконичных базовых вещах, так и в сложных дизайнерских образах.

Тренд оказался настолько популярен, что, по мнению Тана, сохранит актуальность и в 2026 году.

Дизайнер подчеркивает: яркие теплые оттенки стали способом придать энергичности образам и выделить силуэты на фоне более сдержанной палитры.

Андре Тан рассказал про тренды 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Не менее заметным направлением 2025 стали выразительные принты и текстуры. На подиумах активно использовались геометрические мотивы, анималистический принт, горох, а также фактурные ткани - твид, замша и велюр.

По мнению Тана, именно стремление к более смелым узорам и сочетаниям стало одной из причин, почему принты получили новый уровень популярности.

В 2025-м дизайнеры не ограничивались классическими решениями, что сделало модные образы более динамичными и экспрессивными.

Андре Тан рассказал про тренды 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Еще одна тенденция, определившая стиль года, - акцентные плечи и оверсайз-силуэты. Эта комбинация, по словам дизайнера, продолжала укреплять позиции и привлекала внимание благодаря сочетанию структуры и комфорта.

Массивные плечевые линии стали ключевым элементом многих коллекций, подчеркивая силу силуэта и создавая узнаваемый стиль, уже ставший современной классикой.

Андре Тан рассказал про тренды 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Что изменится в 2026 году

Андре Тан отмечает, что часть трендов уступит место новым направлениям. В частности, принт горох отойдет на второй план, а вместо него внимание сосредоточится на романтических, более мягких мотивах.

В центре новых коллекций появятся цветочные паттерны, легкие ткани, рюши и объемные блузки, создающие эффект нежности и воздушности.

Андре Тан назвал тренды 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Одним из ключевых акцентов дизайнер называет прозрачную обувь или jelly-shoes. Тренд начал активно набирать обороты после показов Loewe, Bottega Veneta и Chloe, где прозрачные модели стали одними из центральных элементов стилистики.

Тан прогнозирует, что jelly-shoes будут особенно актуальны в теплом сезоне 2026 года, придавая образам футуристичности и легкости.

Андре Тан назвал тренды 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Не менее заметной тенденцией станут сумки-мешки. По словам Тана, в 2026 году такие модели будут продвигаться Prada, Loewe и Miu Miu.

По форме они напоминают мешки или рюкзаки для сменной одежды, однако исполнены в стильной, современной интерпретации и способны стать как повседневным, так и акцентным элементом образа.

Андре Тан назвал тренды 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)