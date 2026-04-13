ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Аналог украинского "Фламинго": Франция разработала дрон Chorus с дальностью 3000 км

03:50 13.04.2026 Пн
2 мин
Во Франции разработали мощный БпЛА. Чем он уступает "Фламинго"?
aimg Екатерина Коваль
Аналог украинского "Фламинго": Франция разработала дрон Chorus с дальностью 3000 км Фото: украинские оборонные технологии распространяются по миру (Getty Images)

Министерство обороны Франции совместно с компаниями Turgis Gaillard и Renault разрабатывает ударный дрон "Chorus". О разработке рассказал делегат генерального управления вооружений (DGA) Патрик Пайу во время слушаний в Сенате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zone Militaire.

Характеристики Chorus

По словам Пайу, дрон "Chorus" будет иметь:

  • дальность полета - до 3000 км;

  • боевую нагрузку - 500 кг;

  • скорость - 400 км/ч;

  • стоимость одного изделия - около 100 тыс. евро.

Разработчики ориентируются на украинский крылатый ракетный комплекс "Фламинго", который имеет несколько лучшие характеристики (1150 кг боевой части, 850-900 км/ч), но также использует турбореактивный двигатель.

Будет ли массовое производство

Несмотря на амбициозные характеристики, массового производства "Chorus" не планируется.

"Мы не собираемся закупать большое количество таких средств, которые быстро устареют. Однако эта работа гарантирует, что Renault, когда придет время, сможет производить их в больших объемах", - пояснил Пайу.

Контекст французской программы OWE

Напомним, в январе французское министерство обороны заказало первую партию телеоператируемых боеприпасов (MTO) большой дальности типа "One Way Effector" у консорциума MBDA и Aviation Design.

Этот дрон имеет боевую часть 40 кг, дальность 500 км и скорость 400 км/ч. Его планируют использовать для глубоких тактических ударов и истощения ПВО противника (аналогично российским "Герань-2").

Напомним, что украинская компания Fire Point, которая создала крылатую ракету "Фламинго", в последнее время активно расширяет свое присутствие на оборонном рынке.

В частности, производитель анонсировал разработку новой системы ПВО, которая должна стать более дешевой альтернативой Patriot, и ведет переговоры с европейскими компаниями.

Кроме того, Fire Point близка к завершению создания двух сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9, одна из которых сможет доставать до Москвы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой