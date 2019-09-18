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Аналітики назвали ризики для курсу гривні до долара

Новини » Економіка    18.09.2019 - 15:09
Аналітики назвали ризики для курсу гривні до долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Зростання курсу до рівня 28 грн/долар зараз виглядає малоймовірним

Прогноз курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн/долар, закладений в проекті держбюджету на 2020 рік, швидше за все, не буде реалізований. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, курс долара може швидко зрости до рівня 28 грн/долар у разі продажу нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Однак, на його думку, для цього потрібні вкрай негативні фактори, дестабілізація на Сході або розрив відносин з МВФ. "На даний момент Мінфін змінює дюрацію (тривалість, - ред.) виплат за нашим боргом на більш пізній термін. У зв'язку з цим не варто очікувати швидкого виходу з наших паперів",- вважає він.

Крім того, на курс гривні може негативно вплинути нова газова війна з Росією. "Україна не підписує контракт з "Газпромом" про транзит, що призводить до блокування нашої труби і змушує купувати додатково газ для підтримки труби в робочому стані. Це може призвести до зростання курсу до 25,50. В сумі з холодною зимою можливе споживання газу збільшиться, що призведе до тиску на курс", - описав сценарій аналітик.

Крім того, на курс може вплинути зростання ціни на газ у Європі. "Таким чином, нам потрібно буде більше іноземної валюти для закупівлі газу. У теж час, у "Нафтогазу" в запасі є готівка після розміщення бондів, що знизить тиск на бюджет", - зазначив Пархоменко.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік, розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 2,758 млрд грн.

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Теми: Курс долара
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