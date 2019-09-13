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Аналитики оценили влияние переговоров с МВФ на курс гривны

Новости » Экономика    13.09.2019 - 11:08
Аналитики оценили влияние переговоров с МВФ на курс гривны
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В настоящее время на курс гривны к доллару больше влияют деньги нерезидентов

Начало работы миссии Международного валютного фонда в Киеве для переговоров по новой программе не отразится на курсе гривны к доллару. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

По его мнению, только формирование новой программы с МВФ и ее утверждение может помочь украинскому правительству и Минфину удерживать хорошее состояние экономики и лицо перед международными инвесторами.

Аналитик считает, что новая программа, скорее всего, будет включать старые невыполненные структурные "маяки", которые конвертируются в долги уже новой власти. "Но и даже само решение от МВФ приведет реальные деньги в нашу экономику крайне нескоро", - добавил он.

"А сейчас гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают наши ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне", - заявил аналитик Альпари.

Как сообщало РБК-Украина, правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе. Как отметили в НБУ, представители МВФ "выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества".

Согласно информации НБУ, за прошлую неделю (2-6 сентября) нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.

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Темы: Курс доллара
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