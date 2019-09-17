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Минфин снизил объем продажи ОВГЗ на аукционе

Новости » Финансы    17.09.2019 - 18:05
Минфин снизил объем продажи ОВГЗ на аукционе
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по облигациям снижаются

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 2,758 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

  • с погашением 04.12.2019 на сумму 195,957 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,00% годовых.
  • с погашением 19.08.2020 на сумму 502,120 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,29% годовых.
  • с погашением 03.08.2022 на сумму 2,060 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,52% годовых.

Отметим, на аукционе 3 сентября Министерство финансов разместило гособлигации на 1,904 млрд грн, 10 сентября - на 16,512 млрд грн.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

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