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Аналітики ISW пояснили, чому Путін зробив заяву про закінчення мобілізації у РФ "через 2 тижні"

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що

Водночас в ISW вказують, що 30 вересня керівник Кремля поінформував

В Інституті вивчення війни також розповіли, що президент Росії

Путін визнав, що кидає у бій непідготованих мобілізованих

Російський диктатор підтвердив, що

За його словами, з

Він навіть окреслив їхню "підготовку":

Російські інструктори та офіцери були знищені українськими захисниками

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії.

Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни відмовляються виконувати накази командування та влаштовують бунти.

У той же час українські військові почали брати в полон перших мобілізованих.

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Війна Росії проти України