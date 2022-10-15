Аналітики ISW пояснили, чому Путін зробив заяву про закінчення мобілізації у РФ "через 2 тижні"

Оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що
Водночас в ISW вказують, що 30 вересня керівник Кремля поінформував
В Інституті вивчення війни також розповіли, що президент Росії
Російський диктатор підтвердив, що
За його словами, з
Він навіть окреслив їхню "підготовку":
Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії.
Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни відмовляються виконувати накази командування та влаштовують бунти.
У той же час українські військові почали брати в полон перших мобілізованих.
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