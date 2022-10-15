Аналитики ISW объяснили, почему Путин сделал заявление об окончании мобилизации в РФ "через 2 недели"

Объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что
В то же время, в ISW указывают, что 30 сентября руководитель Кремля проинформировал
В Институте изучения войны также рассказали, что президент России
Напомним, 21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России.
Позже стало известно, что мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы командования и устраивают бунты.
В то же время украинские военные начали брать в плен первых мобилизованных.
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