Аналітик про результати переговорів у Стамбулі: показали базовий сценарій Путіна
Переговори України та Росії показали, що базовим сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна залишається введення літньої військової кампанії проти України.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів аналітик, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
"Це можна було прогнозувати. Головна стратегія Росії - максимальне затягування часу, переведення процесу в начебто переговори, але при цьому не припиняти бойові дії. Як прямо виходить з їхніх вимог, яке припинення вогню може бути при цьому? Вони кажуть, що акомпанементом і основною частиною переговорів мають бути бойові дії", - сказав Самусь.
Тобто, за його словами, Росія веде агресію і таким чином досягає чогось на дипломатичному фронті. Така російська дипломатія.
"Ці переговори показали, що базовим сценарієм для Путіна залишається введення літньої військової кампанії проти України. Далі буде видно за результатами цих операцій і за результатами економічного розвитку ситуації. Тут для нас і для країн Заходу дуже важливо все ж таки ухвалити рішення, тому що Путіну вдалося кілька днів виграти", - зазначив аналітик.
Він нагадав, що країни "коаліції рішучих" і президент США Дональд Трамп обіцяли ввести санкції, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Крайній термін був 12 травня.
"Сьогодні вже 16-те, росіянам вдається петляти. Як зараз відбувається? Начебто повний колапс переговорів, але тисячу на тисячу міняють. Тобто Трамп може сказати, ну дивіться, є певний прогрес, давайте не збивати цей настрій такий позитивний. Не зламаємо конструктиву на зльоті. Давайте все ж таки не будемо вводити санкції", - додав Самусь.
Переговори України та Росії у Стамбулі
Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегацій. Це був перший контакт між країнами за три роки повномасштабної війни.
Як повідомляли ЗМІ, зустріч української та російської делегацій тривала трохи більше ніж годину. При цьому вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.
Пізніше стало відомо, що країни домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".
Також під час переговорів було порушено питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Водночас кореспондент The Economist Олівер Керролл повідомив, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську, а також продовжувати війну "вічно".
У МЗС України підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Однак Україна трималася своєї позиції, вела свою лінію і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для неї.
Детальніше про переговори у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.