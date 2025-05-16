Аналітик про результати переговорів у Стамбулі: показали базовий сценарій Путіна

"Це можна було прогнозувати. Головна стратегія Росії - максимальне затягування часу, переведення процесу в начебто переговори, але при цьому не припиняти бойові дії. Як прямо виходить з їхніх вимог, яке припинення вогню може бути при цьому? Вони кажуть, що акомпанементом і основною частиною переговорів мають бути бойові дії", - сказав Самусь.

Тобто, за його словами, Росія веде агресію і таким чином досягає чогось на дипломатичному фронті. Така російська дипломатія.

"Ці переговори показали, що базовим сценарієм для Путіна залишається введення літньої військової кампанії проти України. Далі буде видно за результатами цих операцій і за результатами економічного розвитку ситуації. Тут для нас і для країн Заходу дуже важливо все ж таки ухвалити рішення, тому що Путіну вдалося кілька днів виграти", - зазначив аналітик.

Він нагадав, що країни "коаліції рішучих" і президент США Дональд Трамп обіцяли ввести санкції, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Крайній термін був 12 травня.

"Сьогодні вже 16-те, росіянам вдається петляти. Як зараз відбувається? Начебто повний колапс переговорів, але тисячу на тисячу міняють. Тобто Трамп може сказати, ну дивіться, є певний прогрес, давайте не збивати цей настрій такий позитивний. Не зламаємо конструктиву на зльоті. Давайте все ж таки не будемо вводити санкції", - додав Самусь.