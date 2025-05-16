На зустрічі України та Росії у Стамбулі істотного прогресу не було, - Axios

Українська та російська делегації завершили переговори в Стамбулі. Вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Про відсутність значного прогресу виданню розповіло неназване українське дипломатичне джерело.

Також воно додало, що сама зустріч тривала трохи більше ніж годину.

Воно уточнило, що російська делегація вимагала від української армії вивести війська з кількох районів усередині України в обмін на припинення вогню.

"Російські вимоги відірвані від реальності і виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", - додав співрозмовник видання.