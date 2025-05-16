На зустрічі України та Росії у Стамбулі істотного прогресу не було, - Axios
Українська та російська делегації завершили переговори в Стамбулі. Вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Про відсутність значного прогресу виданню розповіло неназване українське дипломатичне джерело.
Також воно додало, що сама зустріч тривала трохи більше ніж годину.
Воно уточнило, що російська делегація вимагала від української армії вивести війська з кількох районів усередині України в обмін на припинення вогню.
"Російські вимоги відірвані від реальності і виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", - додав співрозмовник видання.
Переговори України та РФ у Стамбулі
Нагадаємо, сьогоднішні переговори українських і російських чиновників у Стамбулі - це перший контакт між країнами за три роки.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що на переговорах Україна націлена на досягнення припинення вогню з Росією щонайменше на 30 днів. Це необхідно, щоб далі обговорювати вже всі інші питання, які стосуються миру.
Росія зі свого боку чинить опір перемир'ю і хоче продовжувати війну. Диктатор Володимир Путін висуває для припинення вогню вимоги, які фактично є нездійсненними для України.
Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, - в матеріалі РБК-Україна.
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