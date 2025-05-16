Аналитик о результатах переговоров в Стамбуле: показали базовый сценарий Путина
Переговоры Украины и России показали, что базовым сценарием для российского диктатора Владимира Путина остается введение летней военной кампании против Украины.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Это можно было прогнозировать. Главная стратегия России - максимальное затягивание времени, перевод процесса в вроде бы переговоры, но при этом не прекращать боевые действия. Как прямо следует из их требований, какое прекращение огня может быть при этом? Они говорят, что аккомпанементом и основной частью переговоров должны быть боевые действия", - сказал Самусь.
То есть, по его словам, Россия ведет агрессию и таким образом достигает чего-то на дипломатическом фронте. Такова российская дипломатия.
"Эти переговоры показали, что базовым сценарием для Путина остается введение летней военной кампании против Украины. Дальше будет видно по результатам этих операций и по результатам экономического развития ситуации. Здесь для нас и для стран Запада очень важно все же принять решение, потому что Путину удалось несколько дней выиграть", - отметил аналитик.
Он напомнил, что страны "коалиции решительных" и президент США Дональд Трамп обещали ввести санкции, если Путин не согласится на прекращение огня. Крайний срок был 12 мая.
"Сегодня уже 16-е, россиянам удается петлять. Как сейчас происходит? Вроде бы полный коллапс переговоров, но тысячу на тысячу меняют. То есть Трамп может сказать, ну смотрите, есть определенный прогресс, давайте не сбивать этот настрой такой позитивный. Не сломаем конструктива на взлете. Давайте все же не будем вводить санкции", - добавил Самусь.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегаций. Это был первый контакт между странами за три года полномасштабной войны.
Как сообщали СМИ, встреча украинской и российской делегаций длилась чуть больше часа. При этом они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.
Позже стало известно, что страны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".
Также во время переговоров был затронут вопрос возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
В то же время корреспондент The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую, а также продолжать войну "вечно".
В МИД Украины подтвердили, что во время переговоров российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины. Однако Украина держалась своей позиции, вела свою линию и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для нее.
Подробнее о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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