Аналитик о результатах переговоров в Стамбуле: показали базовый сценарий Путина

"Это можно было прогнозировать. Главная стратегия России - максимальное затягивание времени, перевод процесса в вроде бы переговоры, но при этом не прекращать боевые действия. Как прямо следует из их требований, какое прекращение огня может быть при этом? Они говорят, что аккомпанементом и основной частью переговоров должны быть боевые действия", - сказал Самусь.

То есть, по его словам, Россия ведет агрессию и таким образом достигает чего-то на дипломатическом фронте. Такова российская дипломатия.

"Эти переговоры показали, что базовым сценарием для Путина остается введение летней военной кампании против Украины. Дальше будет видно по результатам этих операций и по результатам экономического развития ситуации. Здесь для нас и для стран Запада очень важно все же принять решение, потому что Путину удалось несколько дней выиграть", - отметил аналитик.

Он напомнил, что страны "коалиции решительных" и президент США Дональд Трамп обещали ввести санкции, если Путин не согласится на прекращение огня. Крайний срок был 12 мая.

"Сегодня уже 16-е, россиянам удается петлять. Как сейчас происходит? Вроде бы полный коллапс переговоров, но тысячу на тысячу меняют. То есть Трамп может сказать, ну смотрите, есть определенный прогресс, давайте не сбивать этот настрой такой позитивный. Не сломаем конструктива на взлете. Давайте все же не будем вводить санкции", - добавил Самусь.