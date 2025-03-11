Аналітик назвав рішення Трампа, які призвели до обвалу фондового ринку
Непрогнозована політика адміністрації президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит призвела до падіння ключових індексів фондового ринку Америки.
Таку думку в колонці для РБК-Україна висловив голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.
"Минулого тижня (3-9 березня – ред.) нова низка суперечливих рішень адміністрації США в торговій політиці посилила свій деструктивний вплив на настрої інвесторів і спричинила чергову хвилю розпродажів у більшості сегментів фінансових ринків", - сказав він.
Падіння фондових індексів
Після непослідовних рішень Трампа щодо імпортних мит для Китаю, Канади та Мексики, додав експерт, фондові індекси США показати найгірше тижневе падіння з вересня 2024 року, наприклад, індекс S&P 500 впав на 3,1%, а Nasdaq 100 – на 3,3%.
При цьому, вартість казначейських облігацій США за тиждень також знизилась, а дохідність, відповідно, зросла: на 9 базових пункти до 4,30% для десятирічних і на 1 базовий пункт до 4,00% для дворічних паперів.
"За оцінками агенції Bloomberg, загальне тижневе падіння вартості фондів, які інвестують в американські акції, а також у казначейські й корпоративні облігації, склало за тиждень біля 2% – найгірший показник із жовтня 2023 року", - сказав Олександр Мартиненко.
За його словами, митна політика США вплинула і на товарні ринки, зокрема, вона посилила попит на золото та інші дорогоцінні метали, ціни на які знову опинились у лідерах зростання на ринках сировини минулого тижня.
Разом з тим, продовжують надходити сигнали про подальше охолодження американської економіки. Як приклад, експерт навів ситуацію на ринку праці: "Дані про зайнятість у США за лютий показали, що кількість нових робочих місць виявилася менше, ніж очікувалось, тоді як рівень безробіття підріс до 4,1% з 4,0% у січні".
Подальше зростання тривожності
Олександр Мартиненко підкреслив, що нервозність на ринках продовжує посилюватися, адже залишається в силі чергове підвищення мит США на китайські товари, а напруженість між двома країнами зростає.
"Непередбачуваність дій США в зовнішній політиці дедалі більше погіршує настрої не тільки інвесторів, але й бізнесу. Це зрештою може нашкодити провідним економікам світу навіть більше, ніж самі підвищення імпортних мит", - сказав він.
Нагадаємо, 4 березня набули чинності нові 25%-ві мита Дональда Трампа на товари з Мексики і Канади, а також відбулося подвоєння мит на китайські товари до 20%.
У відповідь Канада заявила, що запроваджує 25%-ві мита на товари вартістю 30 млрд канадських доларів, що імпортуються зі США. Мита діятимуть доти, доки США не скасують свої мита проти Канади. Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10-15% на деякі види імпорту зі США, а також рішуче протистоятиме економічному тиску США.
6 березня Трамп прийняв рішення відкласти введення додаткових мит на всі товари з Мексики та Канади, охоплені угодою про вільну торгівлю USMCA, до 2 квітня. Таке рішення було прийняте після консультацій із автовиробниками США – компаніями Ford, General Motors та Stellantis.
9 березня Трамп заявив, що на початку квітня мита для Мексики та Канади можуть не просто відновитися, а навіть збільшитися. Коментуючи коливання фондового ринку, Трамп заявив, що не варто надто орієнтуватися на зміну фондових індексів. За його словами, головне - не миттєві коливання, а створення сильної економіки на перспективу.
За даними Bloomberg, індекс S&P 500 з 4 по 11 березня знизився на 3,4% - до 5 582 доларів, а індекс Nasdaq 100 на 4,7% - до 19 404 доларів.