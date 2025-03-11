Аналитик назвал решения Трампа, которые привели к обвалу фондового рынка

"На прошлой неделе (3-9 марта - ред.) новая череда противоречивых решений администрации США в торговой политике усилила свое деструктивное влияние на настроения инвесторов и вызвала очередную волну распродаж в большинстве сегментов финансовых рынков", - сказал он.

Падение фондовых индексов

После непоследовательных решений Трампа по импортным пошлинам для Китая, Канады и Мексики, добавил эксперт, фондовые индексы США показали худшее недельное падение с сентября 2024 года, например, индекс S&P 500 упал на 3,1%, а Nasdaq 100 - на 3,3%.

При этом, стоимость казначейских облигаций США за неделю также снизилась, а доходность, соответственно, выросла: на 9 базовых пункта до 4,30% для десятилетних и на 1 базовый пункт до 4,00% для двухлетних бумаг.

"По оценкам агентства Bloomberg, общее недельное падение стоимости фондов, которые инвестируют в американские акции, а также в казначейские и корпоративные облигации, составило за неделю около 2% - худший показатель с октября 2023 года", - сказал Александр Мартыненко.

По его словам, таможенная политика США повлияла и на товарные рынки, в частности, она усилила спрос на золото и другие драгоценные металлы, цены на которые снова оказались в лидерах роста на рынках сырья на прошлой неделе.

Вместе с тем, продолжают поступать сигналы о дальнейшем охлаждении американской экономики. В качестве примера, эксперт привел ситуацию на рынке труда: "Данные о занятости в США за февраль показали, что количество новых рабочих мест оказалось меньше, чем ожидалось, тогда как уровень безработицы подрос до 4,1% с 4,0% в январе".

Дальнейший рост тревожности

Александр Мартыненко подчеркнул, что нервозность на рынках продолжает усиливаться, ведь остается в силе очередное повышение пошлин США на китайские товары, а напряженность между двумя странами растет.

"Непредсказуемость действий США во внешней политике все больше ухудшает настроения не только инвесторов, но и бизнеса. Это в конечном итоге может навредить ведущим экономикам мира даже больше, чем сами повышения импортных пошлин", - сказал он.