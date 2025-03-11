Аналитик назвал решения Трампа, которые привели к обвалу фондового рынка
Непрогнозируемая политика администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин привела к падению ключевых индексов фондового рынка Америки.
Такое мнение в колонке для РБК-Украина высказал глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.
"На прошлой неделе (3-9 марта - ред.) новая череда противоречивых решений администрации США в торговой политике усилила свое деструктивное влияние на настроения инвесторов и вызвала очередную волну распродаж в большинстве сегментов финансовых рынков", - сказал он.
Падение фондовых индексов
После непоследовательных решений Трампа по импортным пошлинам для Китая, Канады и Мексики, добавил эксперт, фондовые индексы США показали худшее недельное падение с сентября 2024 года, например, индекс S&P 500 упал на 3,1%, а Nasdaq 100 - на 3,3%.
При этом, стоимость казначейских облигаций США за неделю также снизилась, а доходность, соответственно, выросла: на 9 базовых пункта до 4,30% для десятилетних и на 1 базовый пункт до 4,00% для двухлетних бумаг.
"По оценкам агентства Bloomberg, общее недельное падение стоимости фондов, которые инвестируют в американские акции, а также в казначейские и корпоративные облигации, составило за неделю около 2% - худший показатель с октября 2023 года", - сказал Александр Мартыненко.
По его словам, таможенная политика США повлияла и на товарные рынки, в частности, она усилила спрос на золото и другие драгоценные металлы, цены на которые снова оказались в лидерах роста на рынках сырья на прошлой неделе.
Вместе с тем, продолжают поступать сигналы о дальнейшем охлаждении американской экономики. В качестве примера, эксперт привел ситуацию на рынке труда: "Данные о занятости в США за февраль показали, что количество новых рабочих мест оказалось меньше, чем ожидалось, тогда как уровень безработицы подрос до 4,1% с 4,0% в январе".
Дальнейший рост тревожности
Александр Мартыненко подчеркнул, что нервозность на рынках продолжает усиливаться, ведь остается в силе очередное повышение пошлин США на китайские товары, а напряженность между двумя странами растет.
"Непредсказуемость действий США во внешней политике все больше ухудшает настроения не только инвесторов, но и бизнеса. Это в конечном итоге может навредить ведущим экономикам мира даже больше, чем сами повышения импортных пошлин", - сказал он.
Напомним, 4 марта вступили в силу новые 25%-ные пошлины Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады, а также произошло удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
В ответ Канада заявила, что вводит 25%-ные пошлины на товары стоимостью 30 млрд канадских долларов, импортируемые из США. Пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои пошлины против Канады. Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10-15% на некоторые виды импорта из США, а также будет решительно противостоять экономическому давлению США.
6 марта Трамп принял решение отложить введение дополнительных пошлин на все товары из Мексики и Канады, охваченные соглашением о свободной торговле USMCA, до 2 апреля. Такое решение было принято после консультаций с автопроизводителями США - компаниями Ford, General Motors и Stellantis.
9 марта Трамп заявил, что в начале апреля пошлины для Мексики и Канады могут не просто возобновиться, а даже увеличиться. Комментируя колебания фондового рынка, Трамп заявил, что не стоит слишком ориентироваться на изменение фондовых индексов. По его словам, главное - не сиюминутные колебания, а создание сильной экономики на перспективу.
По данным Bloomberg, индекс S&P 500 с 4 по 11 марта снизился на 3,4% - до 5 582 долларов, а индекс Nasdaq 100 на 4,7% - до 19 404 долларов.