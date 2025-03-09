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Мита на товари з Канади та Мексики можуть стати більшими, - Трамп

США, Неділя 09 березня 2025 20:24
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Мита на товари з Канади та Мексики можуть стати більшими, - Трамп Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тарифи, які США наклали на Мексику та Канаду, можуть збільшитися. Американський президент Дональд Трамп сказав, коли це може статися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У четвер Трамп підписав виконавчі акти, які відклали тарифи на всі товари з Мексики та Канади, охоплені угодою про вільну торгівлю USMCA, до 2 квітня. Однак він зауважив, що тарифи можуть збільшитися після цієї дати.

"Тарифи можуть зрости з часом. Вони можуть зрости", - сказав Трамп.

Президент Трамп також применшив значення нещодавніх стрибків на фондовому ринку, які стали наслідком його рішень щодо тарифів. Він захистив свою стратегію, наголосивши, що деякі тарифи можуть зрости вже наступного місяця.

Трамп, який часто посилається на зростання ринку як на доказ свого успіху, цього разу заявив, що не варто надто на нього орієнтуватися. За його словами, головне - не миттєві коливання, а створення сильної економіки на перспективу.

"Якщо подивитися на Китай, у них перспектива на 100 років. Ми маємо перспективу на квартал. Ми орієнтуємось на квартали... І не можна орієнтуватися лише на це. Ти маєш робити те, що правильно. Ми будуємо величезний фундамент для майбутнього", - сказав він.

Нагадаємо, що днями президент Трамп відклав введення додаткових мит на імпорт автомобілів з Канади та Мексики, активувавши 30-денну відстрочку для товарів, що стосуються виробництва транспортних засобів і укладаються в рамки угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

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