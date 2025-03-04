Трамп підняв тарифи для товарів із Китаю вдвічі, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення збільшити тарифи на товари з Китаю вдвічі. Тепер вони становлять не 10%, а 20%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Білий дім... заявив, що Трамп... підписав указ про подвоєння тарифу для Китаю до 20%, який набуде чинності незабаром після опівночі у Вашингтоні", - пише видання.
У директиві йдеться про те, що "Пекін не зробив адекватних кроків" для розв'язання проблеми потоку незаконного фентанілу до США.
КНР зі свого боку розглядає можливість вжиття заходів у відповідь проти американського сільського господарства і продуктів харчування, про що повідомляло Global Times.
Крім Китаю, під нові 25% мита, які раніше було відкладено, потрапили Канада і Мексика. Трамп заявив, що з вівторка, тобто сьогоднішнього дня, має намір ввести тарифи проти цих країн. Bloomberg пише, що це стане серйозним ударом по двох найбільших торговельних партнерах США і підкреслить прагнення американського президента перебудувати світову торгівлю.
У понеділок Трамп заявив, що Мексиці та Канаді "не залишилося місця". Така відповідь прозвучала на запитання про те, чи можуть США домовиться про відтермінування мит, як це було зроблено місяць тому.
"Вони повністю готові. Вони набувають чинності завтра", - сказав глава Білого дому.
Південна Корея хоче уникнути мит
Нагадаємо: Південна Корея намагається уникнути тарифів США. Для цього минулого тижня уряд цієї країни на чолі з міністром промисловості Ан Дук Гуном провів переговори з представниками адміністрації Трампа. Зокрема, Сеул проти звільнити промисловість країни від тарифів на сталь та алюміній.
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