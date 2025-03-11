Обвал фондового ринку у США: як необдумані рішення Трампа б’ють по економіці

Непередбачувані кроки адміністрації президента США Дональда Трампа створюють проблеми для вже самої американської економіки. Фондовий ринок США вже відреагував значним падінням індексів на чергову історію з митами. Про те, як рішення Трампа впливають на настрої на Волл-Стріт – у колонці голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Непередбачуваність митної політики

Минулого тижня нова низка суперечливих рішень адміністрації США в торговій політиці посилила свій деструктивний вплив на настрої інвесторів і спричинила чергову хвилю розпродажів у більшості сегментів фінансових ринків.

4 березня 25%-ві мита США на імпортні товари з Канади й Мексики, а також додаткові 10%-ві мита на китайські товари вступили в дію. Китай та Канада у свою чергу відповіли введенням додаткових мит на товари зі США, тоді як Мексика також заявила про плани зробити це найближчим часом. Проте вже наступного дня Дональд Трамп звільнив від нових мит канадську й мексиканську автомобільну продукцію. А ще через день президент США відклав введення нових мит на всі товари обох країн на один місяць. Утім, замість полегшення, розпродажі активів на ринках тільки посилились.

Негативні сигнали

Тим часом продовжували надходити сигнали про подальше охолодження американської економіки. Дані про зайнятість у США за лютий показали, що кількість нових робочих місць виявилася менше, ніж очікувалось, тоді як рівень безробіття підріс до 4,1% з 4,0% у січні. У результаті посилились очікування більшого зниження ставок, і наприкінці тижня ф’ючерсні котирування передбачали сумарне зниження ставок за 2025 рік на 69 базових пунктів у порівнянні з 50 базовими пунктами тиждень тому. Згодом голова ФРС Джером Пауелл заявив, що американська економіка перебуває в непоганій формі, і що центральний банк не поспішатиме зі зниженням ставок. Відтак настрої на ринках акцій після початкової негативної реакції на дані зайнятості дещо поліпшились.

Падіння фондових індексів

Утім, це не завадило провідним фондовим індексам США показати найгірше тижневе падіння з вересня минулого року: S&P 500 впав на 3,1%, а Nasdaq 100 – на 3,3%. Вартість казначейських облігацій США за тиждень також знизилась, а дохідності, відповідно, зросли: на 9 базових пункти до 4,30% для десятирічних і на 1 базовий пункт до 4,00% для дворічних інструментів. У цілому ж, за оцінками агенції Bloomberg, загальне тижневе падіння вартості фондів, які інвестують в американські акції, а також у казначейські й корпоративні облігації, склало за тиждень біля 2% - найгірший показник із жовтня 2023 року.

Вплив на товарні ринки

Погіршене сприйняття ризиків знову посилило попит на золото та інші дорогоцінні метали, ціни на які знову опинились у лідерах зростання на ринках сировини минулого тижня. Водночас найбільше за тиждень знизилися ціни на енергоносії. Ціни на нафту перебували під тиском рішення ОПЕК+ щодо поступового збільшення видобутку, а також під тиском загальних очікувань гіршого глобального попиту. Ціни на природний газ у Європі знову впали на тлі весняного потепління та сподівань на збільшення постачань російського газу в результаті мирного врегулювання в Україні.

Подальші тривожні очікування

Тож, незважаючи на чергове відкладення підвищення мит для Канади й Мексики, нервозність на ринках посилюється через безладні та різкі дії адміністрації Трампа. До того ж чергове підвищення мит США на китайські товари залишається в силі, і напруженість у відносинах між двома країнами зростає.

Непередбачуваність дій США в зовнішній політиці дедалі більше погіршує настрої не тільки інвесторів, але й бізнесу. Це зрештою може нашкодити провідним економікам світу навіть більше, ніж самі підвищення імпортних мит.