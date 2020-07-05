Аналитик назвал условие для стабилизации курса гривны

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс 27-27,5 гривен/доллар "может восприниматься как нормальное явление"

На следующей неделе курс гривны к доллару может стабилизироваться после ослабления из-за новостей об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Многое будет зависеть от того, кто будет претендовать на должность нового руководителя центробанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Как обратил внимание эксперт, последние два дня рост курса иностранных валют по отношению к гривне был не чисто линейно вверх, а с элементом высокой волатильности. Это, по мнению Чурина, говорит о неопределенности участников рынка касательно дальнейшего движения курсов.

"Соответственно, если на следующей неделе властям удастся показать, что не происходит посягательства на независимость Национального банка и среди реальных кандидатов на должность главы центробанка страны будут только профессионалы с безупречной деловой репутацией, то гривна должна стабилизироваться", - считает Дмитрий Чурин.

Тем не менее, по его мнению, возможен и достаточно негативный сценарий, когда к активной скупке валюты подключится население. Это приведет к дополнительному давлению на гривну.

"При текущих экономических обстоятельствах движение курса доллара в диапазоне 27,00 - 27,50 гривен/доллар на следующей неделе может восприниматься как нормальное явление", - резюмировал аналитик.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, как вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 гривен за доллар.

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Автор: Ростислав Шаправский