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НБУ потратил на поддержку курса гривны 150 млн долларов

Новости » Экономика     03.07.2020 - 17:11
НБУ потратил на поддержку курса гривны 150 млн долларов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

После заявления Смолия об отставке ситуация на рынке резко изменилась

Национальный банк Украины в течение недели 30 июня - 3 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов. При этом впервые с начала апреля центробанк возобновил интервенции по продаже валюты и продал 150,9 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Из данных НБУ следует, что центробанк купил 169,8 млн долларов 30 июня. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась и курс доллара пошел вверх. Для стабилизации курса НБУ продал 150,9 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3884,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.

НБУ потратил на поддержку курса гривны 150 млн долларов

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, как вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался ниже уровня 27,20 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты. Июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараНациональный банк Украины
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