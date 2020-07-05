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Аналітик назвав умову для стабілізації курсу гривні

Новини » Економіка     05.07.2020 - 08:20
Аналітик назвав умову для стабілізації курсу гривні
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс 27-27,5 гривень/долар "може сприйматися як нормальне явище"

На наступному тижні курс гривні до долара може стабілізуватися після ослаблення через новини про відставку голови Нацбанку Якова Смолія. Багато чого буде залежати від того, хто буде претендувати на посаду нового керівника центробанку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Як звернув увагу експерт, останні два дні зростання курсу іноземних валют по відношенню до гривні був не суто лінійно вгору, а з елементом високої волатильності. Це, на думку Чуріна, говорить про невизначеність учасників ринку щодо подальшого руху курсів.

"Відповідно, якщо на наступному тижні владі вдасться показати, що не відбувається посягання на незалежність Національного банку і серед реальних кандидатів на посаду глави центробанку країни будуть лише професіонали з бездоганною діловою репутацією, то гривня повинна стабілізуватися", - вважає Дмитро Чурін.

Тим не менш, на його думку, можливий і досить негативний сценарій, коли до активної скупки валюти підключиться населення. Це призведе до додаткового тиску на гривню.

"При поточних економічних обставинах рух курсу долара в діапазоні 27,00 - 27,50 гривень/долар на наступному тижні може сприйматися як нормальне явище", - резюмував аналітик.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, як увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку.

Завдяки інтервенціям НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався нижче рівня 27,20 гривень за долар.

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Автор: Ростислав Шаправський

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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