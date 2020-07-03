НБУ возобновил продажу валюты из-за ажиотажа на межбанке

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Благодаря продаже валюты курс доллара стабилизировался на уровне 27,20 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке. Интервенции проводились в больших объемах.

Об этом РБК-Украина сообщили в НБУ.

Как отметил собеседник агентства, скачок курса произошел "из-за психологических факторов - новостей об отставке главы НБУ", поэтому центробанк продавал валюту "достаточно активно".

Отметим, что в последний раз НБУ продавал валюту на межбанке во время острой фазы коронакризиса - в начале апреля.

После этого в течение трех месяцев НБУ только покупал валюту и компенсировал потери марта.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался на уровне 27,20 гривен за доллар.

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Автор: Александр Белоус