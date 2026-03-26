Американці навчаються у ЗСУ ефективно використовувати Patriot, - генерал США

"Це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що ЗСУ швидко опанують ППО Patriot – ред.), адже це дуже складні системи. Ми дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами", – заявив Каволі, виступаючи перед сенаторами США.

За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".

І насправді, останнім часом, це ми вже навчаємось у українців", - додав командувач EUCOM.

Patriot в Україні

Раніше повідомлялось, що за перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та союзники витратили близько 800 ракет Patriot проти Ірану, Україна ж за весь час війни отримала лише 600 таких ракет.