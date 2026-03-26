Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Американці навчаються у ЗСУ ефективно використовувати Patriot, - генерал США

13:07 26.03.2026 Чт
2 хв
ЗСУ дуже швидко освоїли американський комплекс ППО
aimg Костянтин Широкун
Фото: американці навчаються у ЗСУ ефективно використовувати Patriot (Getty Images)

Американські військові навчаються у українських колег ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot.

Про це заявив командувач EUCOM генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста The Insider Колбі Бадхвара.

Читайте також: Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

"Це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що ЗСУ швидко опанують ППО Patriot – ред.), адже це дуже складні системи. Ми дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами", – заявив Каволі, виступаючи перед сенаторами США.

За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".

І насправді, останнім часом, це ми вже навчаємось у українців", - додав командувач EUCOM.

Patriot в Україні

Раніше повідомлялось, що за перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та союзники витратили близько 800 ракет Patriot проти Ірану, Україна ж за весь час війни отримала лише 600 таких ракет.

Також у лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки у січні залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари РФ.

Окрім того, він раніше зазначив, що Сили оборони України зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак російських безпілотників, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиВСУППО