Американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot, - генерал США

"Это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что ВСУ быстро овладеют ПВО Patriot - ред.), ведь это очень сложные системы. Мы очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами", - заявил Каволи, выступая перед сенаторами США.

По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами, и "ухватились за это как рыба за воду".

И на самом деле, в последнее время, это мы уже учимся у украинцев", - добавил командующий EUCOM.

Ранее сообщалось, что за первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и союзники потратили около 800 ракет Patriot против Ирана, Украина же за все время войны получила лишь 600 таких ракет.