Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot, - генерал США

13:07 26.03.2026 Чт
2 мин
ВСУ очень быстро освоили американский комплекс ПВО
aimg Константин Широкун
Фото: американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot (Getty Images)

Американские военные учатся у украинских коллег эффективному применению противовоздушных комплексов Patriot.

Об этом заявил командующий EUCOM генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста The Insider Колби Бадхвара.

Читайте также: Опасный разворот: ISW предостерег об изменении тактики российских атак по Украине

"Это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что ВСУ быстро овладеют ПВО Patriot - ред.), ведь это очень сложные системы. Мы очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами", - заявил Каволи, выступая перед сенаторами США.

По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами, и "ухватились за это как рыба за воду".

И на самом деле, в последнее время, это мы уже учимся у украинцев", - добавил командующий EUCOM.

Patriot в Украине

Ранее сообщалось, что за первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и союзники потратили около 800 ракет Patriot против Ирана, Украина же за все время войны получила лишь 600 таких ракет.

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в январе оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары РФ.

Кроме того, он ранее отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак российских беспилотников, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

