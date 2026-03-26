Американцы учатся у ВСУ эффективно использовать Patriot, - генерал США

Американские военные учатся у украинских коллег эффективному применению противовоздушных комплексов Patriot.
Об этом заявил командующий EUCOM генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста The Insider Колби Бадхвара.
"Это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что ВСУ быстро овладеют ПВО Patriot - ред.), ведь это очень сложные системы. Мы очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами", - заявил Каволи, выступая перед сенаторами США.
По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами, и "ухватились за это как рыба за воду".
И на самом деле, в последнее время, это мы уже учимся у украинцев", - добавил командующий EUCOM.
Ранее сообщалось, что за первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и союзники потратили около 800 ракет Patriot против Ирана, Украина же за все время войны получила лишь 600 таких ракет.
Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в январе оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары РФ.
Кроме того, он ранее отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак российских беспилотников, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.