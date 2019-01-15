Американское правительство удвоило оценку ущерба от "шатдауна"

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Теперь каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта

Американское правительство увеличило оценку ущерба экономике страны от частичной приостановки работы федеральных учреждений ("шатдауна", - ред.) в два раза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

Сообщается, что теперь каждая неделя "шатдауна" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта (п.п.), хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны лишь 0,05 п.п. в неделю. В издании отметили, что около 800 тыс. госслужащих перестали получать зарплату.

Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п.

Напомним, рейтинг президента США Дональда Трампа в январе снизился до 44% из-за остановки работы правительства.

Отметим, лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне "шатдауна".

После этого Трамп заявил, что отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе из-за "непримиримости демократов" в вопросах безопасности границ.