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В Сенате США заблокировали законопроекты по прекращению "шатдауна"

Новости » Политика    10.01.2019 - 20:49
В Сенате США заблокировали законопроекты по прекращению "шатдауна"
Фото: Митч Макконнелл (flickr.com)

Президент США Дональд Трамп уже указал на то, что не согласится на частичное восстановление финансирования ведомств

Лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне "шатдауна" (временной остановки работы правительства). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп ясно уже указал на то, что не согласится на частичное восстановление финансирования ведомств без гарантий выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой и на повышение пограничной безопасности.

"Нет сомнений в том, что эти проекты законов не станут", - добавил он.

После этого Трамп заявил, что отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе из-за "непримиримости демократов" в вопросах безопасности границ.

Ранее администрация президента Соединенных Штатов рассматривала возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с продолжением "шатдауна".

9 января 2019 Дональд Трамп не смог договорится с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени". По его словам, переговоры не продвинутся в позитивном ключе, пока не будет принято вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Отметим, "шатдаун" в США длится с 24 декабря 2018.

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