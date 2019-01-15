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Американський уряд подвоїв оцінку збитку від "шатдауна"

Новини » Політика    15.01.2019 - 18:16
Американський уряд подвоїв оцінку збитку від "шатдауна"
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Тепер кожен тиждень "шатдауна" буде призводити до зниження темпів зростання ВВП США в першому кварталі на 0,1 процентного пункту

Американський уряд збільшив оцінку збитку економіці країни від часткового призупинення роботи федеральних установ ("шатдауна", - ред.) у два рази. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.

Повідомляється, що тепер кожен тиждень "шатдауна" буде призводити до зниження темпів зростання ВВП США в першому кварталі на 0,1 процентного пункту (п. п.), хоча раніше передбачалося, що це послабить зростання економіки країни лише 0,05 п. п. в тиждень. У виданні відзначили, що близько 800 тис. держслужбовців перестали отримувати зарплату.

Таким чином, якщо уряд не відновить роботу до кінця січня, зростання економіки у січні-березні сповільниться на суттєві 0,5 п. п.

Нагадаємо, рейтинг президента США Дональда Трампа в січні знизився до 44% через зупинку роботи уряду.

Зазначимо, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заблокував голосування по двох законопроектах, запропонованих представниками Демократичної партії і націленим на відновлення часткового фінансування держустанов на тлі "шатдауна".

Після цього Трамп заявив, що скасував свій візит на Всесвітній економічний форум в Давосі через "непримиренність демократів" в питаннях безпеки кордонів.

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