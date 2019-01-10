Трамп подтвердил, что может отменить визит в Давос в случае продолжения "шатдауна"

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Поездка на ВЭФ в Давосе может не состояться, если администрации и Конгрессу США не удастся договориться о возобновлении финансирования правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе может не состояться, если вашингтонской администрации и Конгрессу не удастся договориться о возобновлении финансирования правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что поездка пока "продолжается". Однако он может отменить визит, если правительство не сможет договориться о возобновлении финансирования правительства до того времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов рассматривает возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с продолжением "шатдауна" - временной остановки работы правительства.

9 января 2019 Дональд Трамп не смог договориться с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени". По его словам, переговоры не продвинутся в позитивном ключе, пока не будет принято вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Отметим, "шатдаун" в США длится с 24 декабря 2018.