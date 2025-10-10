Стало відомо, скільки інвестицій залучить угода про надра України з США

До кінця наступного року американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Олексія Соболева під час години запитань до уряду в Раді.

"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі», - сказав Соболев.

За його словами, ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом.

Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років, зазначив Соболев.

Що відомо про угоду зі США про копалини

Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.

Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п’ять ключових принципів: