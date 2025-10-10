Стало відомо, скільки інвестицій залучить угода про надра України з США
До кінця наступного року американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Олексія Соболева під час години запитань до уряду в Раді.
"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі 200 млн доларів до кінця наступного року. Звісно, ці вкладення будуть розтягнені в часі», - сказав Соболев.
За його словами, ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом.
Це буде відповідно впливати на ВВП, але оцінки давати рано. Побачимо протягом кількох років, зазначив Соболев.
Що відомо про угоду зі США про копалини
Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.
Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п’ять ключових принципів:
- Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
- Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
- Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
- Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
- Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
Угода про надра
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.
Решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.